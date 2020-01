Die drei kleinen roten Männchen bedeuten für die Deutsche Bahn eine Zäsur. Mit den Piktogrammen signalisiert der Konzern seit dem vergangenen Jahr seinen Kunden im Onlinebuchungssystem, dass ein Fernzug ausgebucht ist. Graue Männchen stehen für: genügend freie Plätze. Sind die Männchen orange, bedeutet das, dass der Zug sich füllt, und sobald die Piktogramme rot leuchten, sind keine Plätze mehr frei. Dann verschwindet der Ticketkaufbutton vom Bildschirm. Statt seiner steht da "Buchung nicht möglich". Am Fahrkartenautomaten funktioniert es ähnlich. Damit will die Bahn verhindern, dass noch mehr Menschen in überfüllte Züge steigen.

Denn die Fernzüge sind immer besser ausgelastet – und die Bahn kommt damit kaum zurecht. Im Jahr 2006 lag die durchschnittliche Auslastung der Züge noch bei 43 Prozent, 2018 waren es 56,1 Prozent. Das klingt nicht hoch, aber zu den Hauptreisezeiten und auf stark befahrenen Strecken bedeutet es oft Gedränge. Fahrgäste finden dann ohne Reservierung nur mit viel Glück einen Sitzplatz oder sie müssen sich auf dem Boden ein Fleckchen suchen. Um das zu vermeiden, versucht die Bahn nun zuweilen ihre Kunden aktiv am Fahrkartenkauf zu hindern.

Doch die vermeintliche Ticketsperre lässt sich leicht umgehen, indem Reisende ein Flexpreisticket kaufen. Das gilt einen Tag lang für alle Züge der gebuchten Strecke – auch für die überfüllten. Und Fahrgäste, die mit Flexpreis fahren, erleben zuweilen eine Überraschung: Immer wieder sind die vermeintlich ausverkauften Intercity- und ICE-Züge nur halb voll. Die roten Männchen warnen vor ausgebuchten Zügen, die gar nicht ausgebucht sind.



Nur eine Prognose

Bei der Deutschen Bahn ist man davon nicht einmal überrascht. "Die Auslastungsanzeige ist eine Prognose", sagt eine Sprecherin. Und mit der liege man eben manchmal auch falsch. Das liegt in der Logik des Systems: Einen Sitzplatz zu reservieren, ist bei der Deutschen Bahn nicht Pflicht. Nur Sparpreistickets sind an feste Zugverbindungen gekoppelt. Fahrgäste mit flexiblen Tickets aber können am gewählten Tag spontan in jeden Zug steigen. Deshalb kann die Bahn die Auslastung ihrer Züge gar nicht exakt vorhersagen.



Sie versucht es dennoch und nutzt dafür einen selbstlernenden Algorithmus. In ihn fließen für jede Verbindung die bereits erfolgten Buchungen und historische Auslastungswerte ein. Auf ihrer Basis wird dann die voraussichtliche Auslastung der aktuellen Verbindung berechnet. Das System läuft seit April, und es lerne noch, teilt die DB-Sprecherin mit. Je mehr Daten der Algorithmus zur Verfügung habe, desto genauer würden seine Prognosen.

Bei der Bahn ist man durchaus zufrieden mit dem Programm. In etwa 85 Prozent der Fälle stimmten die Prognosen, teilt das Unternehmen mit. Die Auslastungsanzeige helfe bei der Lenkung der Nachfrage und das erhöhe den Komfort der Reisenden. Im Jahr 2018 musste die Bahn eigenen Angaben zufolge noch 0,33 Prozent aller Fernzüge wegen Überfüllung räumen. Im Jahr 2019 waren es mit 0,27 Prozent schon weniger.



Verbraucherschützer sehen den Start der Auslastungsanzeige dagegen kritisch. "Wir haben einige Beschwerden gekriegt", sagt Marion Jungbluth, Teamleiterin Mobilität und Reisen beim Bundesverband der Verbraucherzentralen. Wenn wegen einer sehr hohen Auslastung eine Reservierung empfohlen werde und der Zug dann halb leer sei, ärgere das die Fahrgäste, die unnötigerweise reserviert hätten. Zwar sei es sinnvoll, die Auslastung anzuzeigen. "Aber diese Anzeige muss dann auch zuverlässig funktionieren." Jungbluth hat den Eindruck, "dass die Bahn eine Betaversion auf die Kunden loslässt".



Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn, sieht die Sache etwas gelassener: "Die Auslastungsanzeige ist noch in einem Teststadium. Aber man kann sich halbwegs auf sie verlassen." Grundsätzlich sei es sinnvoll, dass die Bahn versuche, die Passagiere besser auf alle Züge zu verteilen, sagt Naumann. Viele könnten ihre Fahrtzeit recht flexibel wählen. Deshalb sei es auch richtig, dass die Bahn in Randzeiten günstigere Tickets anbiete.