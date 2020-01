Die Überwachung von öffentlichem Parkraum durch private Dienstleister ist gesetzwidrig. Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main in einer Grundsatzentscheidung geurteilt. Das Recht, Ordnungswidrigkeiten zu ahnden, habe ausschließlich der Staat, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts. Dieses im Rechtsstaatsprinzip verwurzelte staatliche Gewaltmonopol beziehe sich auf die gesamte Verkehrsüberwachung, also sowohl auf den fließenden als auch den ruhenden Verkehr.



Geklagt hatte ein Falschparker. Er war gegen ein Verwarngeld von 15 Euro vorgegangen. Festgestellt hatte den Verstoß eine über einen Dienstleister beschäftigte Leiharbeitskraft, der die Stadt Frankfurt die Befugnisse eines Polizeivollzugsbeamten übertragen hatte.



Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass das Ahnden von Parkverstößen eine hoheitliche Aufgabe sei. Es fehle eine vom Parlament erlassenen Rechtsgrundlage, wonach diese durch private Dienstleister durchgeführt werden dürfe. Für diese Aufgabe aus eigenen Bediensteten eine Art Stadtpolizei zu bilden und ihr die Überwachung zu übertragen, wäre demnach hingegen zulässig.



Deutschlandweit werden Parkflächen und -häuser durch private Dienstleister bewirtschaftet und kontrolliert. In der Regel sind das Privatflächen oder an Dienstleister verpachtete kommunale Flächen, die infolgedessen auch dem Privat- beziehungsweise Hausrecht unterliegen. Das Urteil aus Frankfurt könnte aber an anderer Stelle Einfluss haben: Es ist in Deutschland nicht unüblich, die Parkraumbewirtschaftung und -überwachung auch im öffentlichen Straßenraum an Dienstleister oder Leihbeschäftigte zu delegieren. Etwa die Stadt Wiesbaden tut das, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Es werde jedoch darauf geachtet, dass das rechtskonform geschehe, sagte ein Sprecher der kommunalen Verkehrsbehörde auf Nachfrage. Der hoheitliche Anteil der Aufgabe werde durch entsprechend berechtigte Bedienstete erledigt.