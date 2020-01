Die deutschen Flughäfen müssen nach einer Prognose der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) im Jahr 2020 mit einem Passagierrückgang rechnen. "Der Luftverkehr am Standort Deutschland wird im Jahr 2020 den Wachstumspfad der letzten Jahre nicht halten können", sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Der Ausblick auf das neue Jahr 2020 ist düster."

Der Verband rechne mit 0,7 Prozent weniger Passagieren bei 2,9 Prozent weniger Starts und Landungen, berichtet die Zeitung. "Das raue, von steigenden Kerosinpreisen und Insolvenzen geprägte Marktumfeld treibt die Airlines auch dazu, ihre Flugpläne radikal auszudünnen", so der ADV. 2019 sei die Passagierzahl leicht auf 244,7 Millionen gestiegen und habe die ursprüngliche Prognose von 2,7 Prozent Zuwachs auf erstmals mehr als 250 Millionen Passagiere klar verfehlt. "Tatsächlich drehte die Verkehrsentwicklung bereits im Sommer und rutschte mit den Streckenstreichungen im Winterflugplan sogar ins Minus", sagte Beisel.

An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld hatte es 2019 einen Passagierrekord gegeben. Rund 35,5 Millionen Passagiere seien in den vergangenen zwölf Monaten über Tegel und Schönefeld gereist, teilte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup mit. Damit ist das Passagieraufkommen in der Hauptstadt um 2,2 Prozent gewachsen. Während es am Flughafen Tegel etwa 24,2 Millionen Fluggäste gab, lag die Zahl in Schönefeld bei 11,3 Millionen.

Am 31. Oktober 2020 soll mit neun Jahren Verspätung der neue Hauptstadtflughafen BER eröffnen. Lütke Daldrup äußerte sich zuversichtlich, dass damit ein deutliches Wachstum an Interkontinentalverbindungen einhergehe. Nach der BER-Eröffnung soll der Flughafen Tegel schließen.