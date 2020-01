Kurz vor Beginn der öffentlichen Anhörungen des Untersuchungsausschusses des Bundestags zur Pkw-Maut wird Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) durch ein Gutachten belastet. Dies berichten die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel unter Berufung auf eine Expertise der Kanzlei Chatham. Demnach habe das Ministerium "in mehrfacher Hinsicht gegen das geltende Vergaberecht verstoßen".

Öffentliche Anhörungen beginnen

Die Pläne für eine Pkw-Maut gehen auf ein zentrales Wahlkampfversprechen der CSU zurück und wurde schließlich im Koalitionsvertrag von Union und SPD festgeschrieben. Im vergangenen Juni aber kippte der Europäische Gerichtshof (EuGH) das Vorhaben. Da waren die Verträge zwischen dem Bund und dem Betreiberkonsortium längst unterschrieben – ohne dass die Verantwortlichen im Ministerium das EuGH-Urteil und damit die endgültige Rechtssicherheit abgewartet hätten.

Als Folge mussten die Verträge mit den beiden Betreiberfirmen Kapsch und CTS Eventim wieder gekündigt werden. Die Unternehmen fordern nun eine Entschädigung von 560 Millionen Euro – und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer muss sich vor einem Untersuchungsausschuss des Bundestags verantworten. Dieser will unter anderem prüfen, ob die Regierung gegen das Vergaberecht oder das Haushaltsrecht verstoßen hat. Scheuer selbst weist dies zurück.

"Nicht ordnungsgemäß protokolliert und aktenkundig gemacht"

Dem neuen Rechtsgutachten zufolge ist an den Vorwürfen aber durchaus etwas dran. So zweifeln die Juristen den Berichten zufolge daran, ob es überhaupt ein Vergabeverfahren hätte geben dürfen und ob bei diesem Verfahren dann auch alle "gängigen Standards zur Gewährleistung eines wirksamen Preiswettbewerbs" beachtet wurden. Zudem sei es rechtlich unzulässig gewesen, dass das Bundesverkehrsministerium allein mit dem Konsortium aus Kapsch und CTS Eventim verhandelte. Offenbar, so heißt es in dem Papier, wurden auch nicht alle Gespräche ordnungsgemäß protokolliert und aktenkundig gemacht.

Das Papier der Kanzlei Chatham ist eines von zwei Gutachten, das zur Vergabe der Mautaufträge angefertigt wurde. Eine weitere Expertise kommt laut der Süddeutschen Zeitung vom Hamburger Rechtsprofessor Ulrich Hufeld, der die Folgen der Maut für den Bundeshaushalt untersucht hatte. Demnach heißt es im Papier des Juristen der Helmut-Schmidt-Universität, dass für die Erhebung der Maut die nötige gesetzliche Ermächtigung nicht vorgelegen habe.