Wenn Bahnstrecken gebaut oder Wasserstraßen angepasst werden sollen, dauert das oft lange, weil sich Genehmigungs- und Planungsverfahren in die Länge ziehen. Die Regierung will am Freitag im Bundestag ein Gesetzespaket beschließen, das die Prozesse beschleunigen soll. Vorgesehen ist unter anderem, dass das Parlament besonders wichtige Projekte ohne langen Verwaltungsakt direkt genehmigen kann. Die Grünen kritisieren, dass die neuen Regeln es Bürgerinnen, Bürgern und Umweltverbänden erschwerten, gegen Bauprojekte zu klagen. Der verkehrspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Stephan Kühn, hat ein Gutachten anfertigen lassen, das klären soll, wie Verfahren beschleunigt werden können, ohne dass Rechte von anderen beschnitten werden.

ZEIT ONLINE: Herr Kühn, der Bundestag entscheidet am Freitag über das Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz. Der Name klingt wie ein Tippfehler. Warum sollte man sich für so ein Gesetz interessieren?

Stephan Kühn: Anders als bisher soll Baurecht durch ein Gesetz auf Beschluss des Bundestags geschaffen werden. Das führt dazu, dass den Bürgerinnen und Bürgern und den Umweltverbänden das Klagerecht genommen wird. Möglich wäre nur noch eine Verfassungsbeschwerde.

Stephan Kühn ist verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. © Stefan Kaminski

ZEIT ONLINE: Können Sie das an einem konkreten Beispiel erklären?

Kühn: Eins der Projekte, die der Bundestag direkt beschließen soll, ist die Weservertiefung. Gegen die haben Umweltverbände erfolgreich vor dem Bundesverwaltungsgericht geklagt. Und damit so etwas nicht wieder passiert, beschneidet die Regierung jetzt das Klagerecht.

ZEIT ONLINE: Sehen Sie es nicht so, dass Klagen die Verfahren oft unnötig in die Länge ziehen?

Kühn: Nein. Es gibt nur wenige Verbandsklagen und davon wird die Hälfte gewonnen. Das bedeutet, dass wichtige Belange des Natur- und Umweltschutzes erst über den Klageweg sichergestellt werden.

ZEIT ONLINE: Nach Darstellung des Verkehrsministeriums wird die Öffentlichkeit künftig sogar stärker beteiligt als bisher.

Kühn: Positiv ist, dass die Menschen frühzeitig beteiligt werden müssen. Aber es fehlt an Standards, was echte, transparente Bürgerbeteiligung bedeutet. Zu oft ist es einfach nur Bürgerinformation. Es gibt zwar vom Bundesverkehrsministerium ein Handbuch zur Bürgerbeteiligung, aber das wurde nie verbindlich gemacht. Bisher wird die Bevölkerung zu oft erst einbezogen, wenn es nicht mehr um die Frage des Ob geht, sondern um das Wie, zum Beispiel die Höhe der Lärmschutzwand.

ZEIT ONLINE: Welche Standards sollten denn verbindlich sein?

Kühn: Die Informationen müssen den Bürgerinnen und Bürgern so vorliegen, dass sie verständlich sind. Ich habe schon Bürgerversammlungen erlebt, bei denen die Planenden von LSA gesprochen haben – das ist die Abkürzung für Lichtsignalanlagen — wenn eigentlich Ampeln gemeint waren. Außerdem müssen Alternativen ernsthaft abgewogen werden. Beim Bundesverkehrswegeplan durften die Bürger Alternativen vorschlagen, aber bei rund tausend Projekten wurde nicht eine Alternative angenommen. Deshalb sollte jemand Neutrales die Beteiligung moderieren.

ZEIT ONLINE: Klingt nach noch längeren Verfahren.

Kühn: Nein, frühzeitige Bürgerbeteiligung verhindert Konflikte und Klagen, die das Verfahren in die Länge ziehen. Man kann früh einen Interessenausgleich ermöglichen.

ZEIT ONLINE: Ist nicht am Ende einer immer unzufrieden und klagt?

Kühn: Wenn eine Bürgerbeteiligung fair und transparent läuft, kann man frühzeitig berechtigte Interessen erkennen und ausgleichen. Bei vielen Klagen geht es nicht um das Projekt als Ganzes, sondern zum Beispiel um Schadensersatz für verlorene Grundstücke oder Lärmschutz.