Als Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) im Sommer die E-Scooter für die Straße freigab, pries er sie an als "echte zusätzliche Alternative zum Auto". Auch bei Ride-Sharing-Anbietern wie Moia und Berlkönig ist die Hoffnung, dass sie Autofahrten einsparen. Bisher zeigt sich jedoch kein Effekt. Im Gegenteil: Die Verkehrslage in deutschen Städten hat sich auch im vergangenen Jahr weiter verschlechtert. Das zeigt der sogenannte Traffic Index des Navigationsunternehmens TomTom. Der Index gibt an, wie viel mehr Zeit Autofahrer und -fahrerinnen für eine Strecke brauchen, als sie eigentlich bräuchten, wenn die Straßen frei wären.

Am längsten steht man demnach weiterhin in Hamburg im Stau. Dort dauert eine durchschnittliche Fahrt 34 Prozent länger als eigentlich nötig. Für eine Strecke, die in 30 Minuten machbar wäre, bräuchte man also rund 40 Minuten. Abends im Berufsverkehr sind sogar 61 Prozent Zeitverlust normal – statt 30 wären das also fast 50 Minuten. Auf ein tägliches Stau-Niveau von ebenfalls mindestens 30 Prozent kommen Berlin, Wiesbaden, München, Nürnberg und Stuttgart.

Unter den 26 deutschen Städten, für die TomTom Daten ausgewertet hat, ist die Verkehrsbelastung im Vergleich zum Vorjahr in 18 Städten gestiegen, mit Abstand am stärksten in Wiesbaden mit acht Prozentpunkten. Wesentlich reduziert hat sich der Stau nur in Bremen, wo Autofahrer drei Prozentpunkte weniger Zeit im Stau verbrachten. Die Ursachen dürften in beiden Fällen Bauprojekte sein: Auf der A1 bei Bremen wurde eine Großbaustelle fertiggestellt. In Wiesbaden wurde im vergangenen Jahr an einer Brücke der A66 gebaut.

Dass der Verkehr generell in den meisten Städten erneut zugenommen hat, lässt sich mit zwei Entwicklungen erklären: Zum einen steigt die Zahl der zugelassenen Autos weiterhin. Im vergangenen Jahr kamen laut TomTom in Deutschland wieder mehr als eine halbe Million dazu. Zum anderen ziehen weiter Menschen in die Ballungszentren. Auf einen begrenzten Raum kommen damit immer mehr Autofahrer.



Fahrverbote können effektiv sein

Die Expertinnen und Experten von TomTom sehen drei Möglichkeiten um gegenzusteuern: Man könne etwa den Nahverkehr kostenlos machen. Bisherige Versuche in diese Richtung haben jedoch gezeigt, dass das eher die Zahl der Fußgänger als die der Autofahrer reduziert. Eine weitere Option sieht TomTom darin, Parkflächen in Geh- und Radwege umzuwandeln oder Spuren nur für Radfahrer, Busse und Elektroautos zu öffnen, wie es Düsseldorf gerade versucht.

Als das "drastischste, aber effektivste Mittel", um Mobilitätsverhalten zu ändern, stuft TomTom Fahrverbote ein. Das zeigt das Beispiel Tirol. Das österreichische Bundesland hat seine Dörfer im vergangenen Sommer mit Fahrverboten vom Transitverkehr befreit. Ein anderes Beispiel ist Jakarta, wo laut TomTom in manchen Zonen an manchen Tagen nur noch Autos mit gerader Zahl auf dem Nummernschild, an anderen nur solche mit ungerader Zahl fahren dürfen. Das Stau-Niveau sei dadurch im Vergleich zu 2017 um acht Prozentpunkte gesunken.

Im weltweiten Vergleich ist die Verkehrsbelastung in Deutschland jedoch immer noch gering. An der Spitze stehen weiterhin das südindische Bangalore und Manila auf den Philippinen mit 71 Prozent Zeitverlust. Es folgen die kolumbianische Hauptstadt Bogotá mit 68 Prozent und mit Mumbai und Pune zwei weitere indische Städte. Deutschlands Stau-Hauptstadt Hamburg belegt in der Liste nur Platz 70. Und wo auf der Welt geht es noch entspannt zu? Unter den zehn Metropolregionen mit mehr als 800.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und einem Traffic Index von unter 15 Prozent liegen neun Städte in den USA. Am besten fließt der Verkehr in Richmond, Virginia. Aber auch dort benötigen Autofahrer durchschnittlich zwölf Prozent länger als nötig.

Woher stammen die Daten?

Der Navigationsgerätehersteller TomTom will seinen Kundinnen und Kunden die günstigste Route vorschlagen, auch wenn sich ein Stau entwickelt. Dazu muss das Unternehmen jederzeit wissen, wo und wie schnell das jeweilige Fahrzeug unterwegs ist. Diese Werte werden anonymisiert an das Unternehmen übertragen, nicht nur von allen TomTom-Navigationsgeräten und mehreren Logistikanbietern, sondern auch von iPhones, denn auch der Apple-Maps-Dienst kooperiert mit dem Anbieter. Die Datensätze zeigen so allein für Deutschland die Bewegungen mehrerer Millionen Nutzer. Damit lassen sich ungefähr 10 bis 20 Prozent aller Autofahrer abbilden.