Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat den ADAC nach seinen Neutralitätsbekundungen in der Tempolimitdebatte kritisiert. "Ein 'neutrales' Durchlavieren bei diesem Thema gibt es definitiv nicht", sagte er der Bild am Sonntag. Die vielen ADAC-Mitglieder, die bei der jetzigen bewährten Regelung bleiben wollen, würden das dem Vorstand "deutlich machen". Scheuer wies zudem darauf hin, dass der Bundestag erst vor wenigen Wochen mit überwältigender Mehrheit das bestehende System der Richtgeschwindigkeit bestätigt habe.

Der Vizepräsident des ADAC, Gerhard Hillebrand, hatte am Freitag mitgeteilt, dass der Automobilclub "nicht mehr grundsätzlich" gegen ein Tempolimit sei. Man wolle sich "bis auf weiteres einer Empfehlung an die Politik zum Tempolimit" enthalten.

"Die Diskussion um die Einführung eines allgemeinen Tempolimits auf Autobahnen wird emotional geführt und polarisiert bei den Mitgliedern", sagte Hillebrand. "Deshalb legt sich der ADAC in der Frage aktuell nicht fest." Eine Versachlichung sei, laut Hillebrand, dringend erforderlich. Die Auswirkungen eines Tempolimits sollten dringend in einer umfassenden Studie geklärt werden, die "eine belastbare Entscheidungsgrundlage liefern würde".

Hintergrund ist demnach das "unklare" Meinungsbild innerhalb der Bevölkerung und bei den ADAC-Mitgliedern in dieser Frage. Nach Angaben des ADAC lehnten zuletzt 50 Prozent von ihnen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen ab. Das teilte der Automobilclub Ende Dezember mit und kündigte an, vorerst auf eine Empfehlung für oder gegen ein generelles Tempolimit an die Politik zu verzichten.

SPD fordert nun auch die Geschwindigkeitsbegrenzung

Die Autoindustrie hält unterdessen an ihrem Nein zu einem generellen Tempolimit auf Autobahnen fest. Die Haltung sei unverändert, sagte ein Sprecher des Verbands der Automobilindustrie (VDA). Er verwies auf eine Stellungnahme von Ende Dezember in der der VDA die Debatte über ein generelles starres Tempolimit auf deutschen Autobahnen als "nicht hilfreich" bezeichnet hatte. Ein Tempolimit helfe weder der Umwelt noch der Sicherheit. Ein erheblicher Teil der Autobahnen umfasse bereits heute Tempobeschränkungen, heißt es weiter. Zudem seien deutsche Autobahnen die sichersten Straßen und auch klimapolitisch bringe ein starres Tempolimit auf Autobahnen so gut wie nichts.

Im Oktober waren die Grünen im Bundestag mit ihrem Vorstoß für eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 Kilometern pro Stunde auf den Autobahnen gescheitert. Anders als im Oktober fordert jetzt auch die SPD eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Union ist weiterhin gegen ein Tempolimit. Scheuer hatte vor Weihnachten gesagt: "Wir haben weit herausragendere Aufgaben, als dieses hochemotionale Thema wieder und immer wieder ins Schaufenster zu stellen – für das es gar keine Mehrheit gibt."