Die Zahl und Verbreitung von Carsharing-Angeboten in Deutschland ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Demnach standen bundesweit zu Beginn dieses Jahres 25.400 Fahrzeuge zur Verfügung – 5.200 mehr als noch im Vorjahr. Inzwischen sind 2,29 Millionen Kunden bei den Anbietern verzeichnet.

Laut der Carsharing-Statistik 2020 gibt es derzeit 226 Anbieter. Im Verlauf des gesamten vergangenen Jahres sind demnach 45 neue Anbieter hinzugekommen.

Nach Angaben von Verbandschef Gunnar Nehrke wächst Carsharing nicht mehr nur in den Großstädten, sondern "ist auch in der Fläche immer stärker verbreitet". So stehen derzeit an 840 Orten in Deutschland Fahrzeuge zur Verfügung – bei 238 davon handelt es sich um Städte mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern. Dies entspricht einem Anteil von 46,8 Prozent. Und auch in Orten mit weniger als 20.000 Einwohnern gibt es mittlerweile stationsbasierte Angebote. Die Statistik listet hier 445 solcher Orte auf.



Gewohnt groß ist das Angebot in den deutschen Großstädten. In 95,1 Prozent von ihnen können sich Autofahrer ein Fahrzeug ausleihen. Und nur in der Großstadt ist Carsharing auch für die Anbieter rentabel. Angebote auf dem Land, so Nehrke, würden häufig von Kommunen mitfinanziert oder von Vereinen getragen.



Beim Carsharing können sich Nutzer kurzfristig und für kurze Zeit ein Auto leihen. Dabei gibt es mehrere Varianten: Beim stationsbasierten Carsharing holen Kunden das Fahrzeug an einer Station in der Nähe ab und bringen es nach der Fahrt wieder dorthin zurück. Beim sogenannten Free-Floating steht das Auto dort, wo der vorherige Kunde es abgestellt hat, und kann per Handy geortet werden. Von Carsharing erhoffen sich Befürworter eine erhebliche Umwelt- und Verkehrsentlastung.