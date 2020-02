Die Bürgerinitiative gegen die geplante Tesla-Fabrik in Grünheide hat ein weiteres Mal gegen das Milliardenprojekt protestiert. Nach Angaben der Polizei nahmen rund 150 Menschen an der Demonstration in Erkner unweit von Grünheide teil, wo die Fabrik gebaut werden soll. Die Bürgerinitiative setzt sich unter anderem für den Erhalt der Landschaft und der Schutzgebiete sowie für ausreichend Trinkwasser ein. Die Tesla-Ansiedlung in Grünheide lehnt sie ab. Zu einer Demonstration zugunsten von Tesla kamen nach Teilnehmerangaben einige Personen.

Die Rodungsarbeiten auf dem Gelände in Grünheide sollen nach offizieller Planung bis zum Montag andauern. Nach einem vorläufigen Stopp hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg weiter Fällungen erlaubt und die Eilanträge der Grünen Liga Brandenburg und des Vereins für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern zurückgewiesen. Sie halten die vorläufige Genehmigung zum Roden für rechtswidrig. Die Baugenehmigung für die Fabrik hat Tesla bislang noch nicht erhalten. Vom kommenden Jahr an will der US-Autohersteller bis zu 500.000 Fahrzeuge jährlich produzieren.

Deutscher Gewerkschaftsbund warnt vor "Amerikanisierung" durch Tesla

Unterdessen hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mit Blick auf Tesla vor einer "weiteren Amerikanisierung" deutscher Betriebe gewarnt. Der DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, er begrüße Investitionen wie die von Tesla sehr. "Aber eine weitere Amerikanisierung, wie Amazon und andere sie uns eingebrockt haben, ist in Deutschland nicht erwünscht. Sie verträgt sich nicht mit unseren Vorstellungen von sozialer Marktwirtschaft."

An Tesla-Chef Elon Musk gerichtet, sagte Hoffmann: "Gewöhnen Sie sich daran, dass wir in Deutschland Betriebsräte haben, dass hier Tarifverträge gelten. Sie sind herzlich eingeladen, darüber zu verhandeln."

Dass man in Grünheide versuche, Kiefernplantagen zum schützenswerten Gut zu erheben, erschließe sich ihm nicht, so Hoffmann. Den vorübergehenden Rodungsstopp auf dem Gelände kritisierte der Gewerkschaftschef. Dieser habe wieder einmal gezeigt, wie schwierig es in Deutschland sei, größere Investitionen zu realisieren. "Das ist ein Grund mehr, Verfahren zu beschleunigen und Bedingungen für Großprojekte zu überprüfen."