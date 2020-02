Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbz) hat den Autohersteller Volkswagen (VW) aufgefordert, die angebotene Vergleichssumme nicht nur den in der Musterfeststellungsklage registrierten Dieselkunden zu zahlen, sondern allen geschädigten Dieselfahrern. "Statt einige Hunderttausend könnten so Millionen betrogene Verbraucher in den Genuss von Entschädigungszahlungen kommen", sagte der vzbv-Chef Klaus Müller. Er mahnte die Betroffenen, ganz genau hinzuschauen, bevor sie das Angebot von VW annehmen.



Am vergangenen Freitag waren die Vergleichsgespräche zur Diesel-Musterklage zwischen dem Konzern und dem Verbraucherverband überraschend gescheitert. Beide Seiten geben sich gegenseitig dafür die Schuld: Während VW die Gebührenforderungen von Anwälten des vzbv als zu hoch verurteilte, erklärte der Verband, VW sei bei der Abwicklung der Zahlungen an die Kunden "nicht zu Transparenz und Sicherheitsmaßnahmen" bereit gewesen.



"Unkomplizierte Offerte" – bitte genau prüfen

Kurz danach veröffentlichte der Wolfsburger Konzern eine "unkomplizierte Offerte" an die Dieselkunden, die in der Musterfeststellungsklage registriert sind. Demnach sollen sie – je nach Einzelfall – zwischen 1.350 und 6.257 Euro erhalten. Bei einer Gesamt-Entschädigungssumme von bis zu 830 Millionen Euro entfielen auf jeden Musterkläger so im Schnitt etwa 2.000 Euro. Die genaue Art der Abwicklung der Zahlungen steht allerdings noch nicht fest. VW arbeitet nach eigenen Angaben "unter Hochdruck" an einer Plattform, die ab Ende März freigeschaltet sein soll.

Die Verbraucherschützer befürchten, VW könne sich mit dem Ansatz individueller Entschädigungen günstiger aus der Affäre ziehen als im Fall eines formalen Vergleichs vor Gericht. Die Kontrollmöglichkeiten seien zudem begrenzt. Der vzbv wirft VW deshalb vor, mit dieser Strategie seinen Aufwand gering halten zu wollen. "Wir sehen uns vor Gericht wieder", kündigte Verbandschef Müller deshalb im Handelsblatt an. Denn die eigentliche Musterfeststellungsklage läuft weiter, derzeit warten die Verbraucherschützer auf einen neuen Gerichtstermin.



VW durch nahende BGH-Entscheidung unter Druck

Im Mai beginnt zudem der Prozess eines Dieselkäufers, der – unabhängig von der Musterfeststellungsklage – vor dem Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt wird. Erwartet wird ein Grundsatzurteil, das die Rechtsprechung zahlreicher Land- und Oberlandesgerichte bei ähnlichen Klagen beeinflussen könnte. Sollten die Richter in Karlsruhe sich gegen Volkswagen stellen, könnte die bisherige Strategie des Konzerns obsolet sein: Bislang konnte er sich in Einzelverfahren, die eine hohe Instanz zu erreichen drohten, mit den Kunden relativ großzügig vergleichen. Dies dürften sich dann einige der Kläger überlegen und am Ende doch durch alle Instanzen gehen.