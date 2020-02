Inhalt Auf einer Seite lesen Inhalt Seite 1 — Das Ende des Verbrennungsmotors fängt klein an Seite 2 — Fortschritte bei der Batteriefertigung

Ausgerechnet Kleinstwagen, bei denen es auf jeden Euro ankommt, könnten bald nur noch mit teurem Elektroantrieb verkauft werden. Dem Verbrennungsmotor droht in dieser Fahrzeugklasse das Aus. Das ist dem Anschein nach ein Widerspruch. Wie kann der teure Antrieb mit Batterie, Gleich- und Wechselrichter sowie Ladegerät für die Autohersteller finanziell attraktiver sein als ein simpler Dreizylindermotor? Die Ursache liegt in den CO2-Flottengrenzwerten, die die Staaten der Europäischen Union beschlossen haben: Die Strafen für konventionelle Kleinstwagen sind so hoch, dass sie endgültig unwirtschaftlich werden. Und gleichzeitig belohnt das System den Verkauf von Elektroautos.

Eigentlich haben viele Konzerne schon lange keine Lust mehr auf die Minis. Exemplarisch dafür steht Volkswagen: Nach dem beliebten Lupo versuchten es die Wolfsburger mit dem Import des brasilianischen Fox. Ein preisgünstiges, aber glückloses Auto. Ende 2011 kam der Up, der baugleich als Škoda Citigo und Seat Mii vom Band lief und läuft. Einerseits verlangen die Kunden einen Kleinstwagen: Das Spektrum reicht von den betrieblichen Nutzern in Gestalt von Pflegediensten und Bringservices über den Fahranfänger bis zur Familie, wo der liebe Kleine als Allzweckzweitwagen dient. Andererseits bleibt das Grundproblem: Mit Kleinstwagen können Firmen kaum noch Geld verdienen.

CO2-Strafzahlungen vernichten die Gewinnmarge

So liegt die Werksangabe eines Volkswagen Up mit 44 Kilowatt (60 PS) Basismotor bei 4,4 Litern Superbenzin. Das entspricht 100 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer. Der Grenzwert für den Durchschnitts-Pkw in der EU aber liegt für das Jahr 2020 bei 95 Gramm. Dieses Limit wiederum ist nicht für alle Autos gleich hoch: Es hat zusätzlich eine Gewichtskomponente. Der Up wiegt 412 Kilogramm weniger als im EU-Mittel. Er darf deswegen nur 81 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Pro Gramm Abweichung und Auto sind 95 Euro Strafzahlung fällig, das macht insgesamt 1.805 Euro. Viel zu viel bei einem Verkaufspreis ab 12.960 Euro.



Ähnlich sieht es bei den Wettbewerbern aus. Ein Renault Twingo hat fast identische technische Daten – auch hier müssten 1.805 Euro pro Auto überwiesen werden. Der Einstiegspreis liegt mit 10.390 Euro allerdings nochmals niedriger als beim Volkswagen Up.



Die Lösung dieses Problems ist entweder, das Produkt zu streichen – oder einen Elektromotor einzusetzen. Denn batterieelektrische Autos stoßen im Labor keine Emissionen aus und gehen mit null Gramm in die Flottenbilanz ein. Für das Jahr 2020 zählen sie als besondere Belohnung sogar doppelt ("Supercredit"). Die Autoindustrie wird versuchen, überhöhte CO2-Werte in anderen Fahrzeugklassen durch Elektroautos auszugleichen und so jeder Sanktion zu entgehen.