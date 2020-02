Die Zahl der Flugreisenden in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf einen neuen Rekordstand gestiegen. Dem Statistischen Bundesamt zufolge reisten 124,4 Millionen Passagiere 2019 mit dem Flugzeug. Im Jahr zuvor waren es noch 122,6 Millionen. Allerdings fiel das Wachstum im Vorjahresvergleich deutlich geringer aus: 2018 verzeichnete das Statistische Bundesamt noch ein Plus von 4,2 Prozent, im vergangenen Jahr lag es nur noch bei 1,5 Prozent.

Zu dem Wachstum trug den Daten zufolge vor allem die steigende Passagierzahl bei Auslandsreisen bei. Im vergangenen Jahr steuerten demnach 101,3 Millionen Menschen Reiseziele im Ausland an – ein Plus von 2,3 Prozent. Insgesamt stieg die Passagierzahl bei Auslandsflügen seit 2009 um 50,8 Prozent an. Vor allem die USA und Kanada haben sich zu einem beliebten Reiseziel entwickelt. Auch bei den Flügen nach Afrika nahm die Zahl der Fluggäste im Vergleich zu 2018 um 2,8 Prozent zu. Bei den näheren Zielen lag die Türkei mit einem Wachstum von 10,4 Prozent auf 8,2 Millionen Fluggäste deutlich über dem Durchschnitt.

Bei den Inlandsflügen zeichnet sich hingegen ein rückläufiger Trend ab. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre ging die Zahl der Fluggäste um 2,1 Prozent zurück. Auch 2019 waren Flugreisen im Inland im Vorjahresvergleich mit einem Minus von 1,8 Prozent auf 23,1 Millionen Passagiere rückläufig. Gleichzeitig verringerte sich die Menge der beförderten Luftfracht (einschließlich Luftpost): An den deutschen Hauptverkehrsflughäfen wurden 2019 insgesamt 4,7 Millionen Tonnen Luftfracht empfangen und versendet. Das waren rund 3,3 Prozent weniger als im Jahr 2018.