Die CSU hat eine Kampagne gegen die Einführung eines Tempolimits gestartet – zum Ärger ihres Koalitionspartners, der SPD. Vizefraktionschef Sören Bartol warf der CSU "Realitätsverlust" vor. Es gebe inzwischen "eine gesellschaftliche Mehrheit für ein Tempolimit", sagte Bartol. "Auch die CSU sollte sich dieser Realität stellen – Realitätsverlust ist einer Volkspartei unwürdig", sagte er.

Unter dem Motto "Tempolimit? Nein danke! Mach mit – gemeinsam gegen Tempolimit" ruft die CSU auf, sich online als Unterstützer der Kampagne zu registrieren. "Die CSU stellt sich klar gegen dieses ideologisch motivierte Vorhaben von Grünen, SPD und Die Linke", heißt es auf der Website. Nach CSU-Angaben hätten sich nach der Freischaltung der Seite innerhalb von zwei Tagen 10.000 Menschen angemeldet. Das berichtet die Bild am Sonntag.

Grünenfraktionsvize Oliver Krischer kritisierte die CSU-Kampagne als "populistisch"."Wenn selbst der ADAC nicht mehr gegen ein Tempolimit ist, zeigt das, wie weit sich die CSU ins Abseits begibt", sagte Krischer.



ADAC ist von seiner strikten Haltung abgewichen

Jahrzehntelang war der ADAC strikt gegen ein Tempolimit. Doch im Januar rückte der Automobilclub von dieser Position ab. Man wolle in dem Streit keine Empfehlung aussprechen und setze sich für eine Versachlichung der Debatte ein, sagte ADAC-Vizepräsident Gerhard Hillebrand. Der größte Automobilclub Deutschlands begründete seine Neutralität mit einem "unklaren" Meinungsbild seiner Mitglieder. In einer Mitgliederbefragung stimmten 50 Prozent gegen ein Tempolimit und 45 Prozent dafür.

Die neuen SPD-Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hatten Anfang Dezember ein Tempolimit gefordert und so die Debatte erneut entfacht. Später schloss sich auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) an. Der "gute Menschenverstand" spreche für ein Tempolimit, sagte Schulze. Auch Verbraucherschützer und die Grünen unterstützen den Vorstoß der Sozialdemokraten. CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer lehnt die Tempobeschränkung ab, die CDU ist in weiten Teilen dagegen.



Auf deutschen Autobahnen gilt lediglich ein Richtwert von 130 Kilometern pro Stunde, im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern gibt es bisher kein generelles Tempolimit. Auf 70 Prozent des deutschen Autobahnnetzes gilt freie Fahrt. 20,8 Prozent der Straßenkilometer sind beschränkt, wobei Tempo 120 und 100 am häufigsten sind. Hinzu kommen variable Verkehrslenkungsanzeigen. Das zeigen aktuelle Daten der Bundesanstalt für Straßenwesen.