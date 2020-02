Nach der Senkung der Mehrwertsteuer auf Fernverkehrtickets hat die Deutsche Bahn im ersten Monat des neuen Jahres ein Plus von gut einer Million Fahrgäste verbucht. Nach Angaben des bundeseigenen Konzerns stieg die Zahl der Reisenden in den ersten vier Wochen 2020 von 11 auf 12,2 Millionen. Dies sei eine Steigerung um 10,7 Prozent im Vergleich zum Januar des Vorjahres.

"Das ist zum einen das Ergebnis der Mehrwertsteuersenkung auf Fernverkehrsfahrkarten", sagte Bahnchef Richard Lutz den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland. "Zum anderen spüren die Reisenden, dass wir massiv in mehr Züge und mehr Personal investieren." Die Bahn sei offensichtlich für immer mehr Reisende eine komfortable, klimafreundliche Alternative zu Auto und Flugzeug.

Im Zuge des Klimapakets der Bundesregierung war die Mehrwertsteuer auf Tickets im Fernverkehr zum Jahreswechsel von 19 auf 7 Prozent gesenkt worden. Dadurch sollten die Tickets um etwa zehn Prozent billiger werden.



Allerdings mangelt es an Lokführern. Im Jahresdurchschnitt 2019 standen 100 offenen Stellen nur noch 25 als arbeitssuchend gemeldete Lokführer gegenüber, wie der Lobbyverband Allianz pro Schiene mitteilte. Damit sei die Quote seit mindestens einem Jahr schlechter als bei Altenpflegerinnen und Installateuren. Der Verband wertete Daten der Bundesagentur für Arbeit aus.

Neue Mitarbeiter, neue Züge

Angesichts von immer mehr Fahrgästen versuchen die Eisenbahnunternehmen, viele Lokführer einzustellen. Die Zahl der Lokführer steigt nach Verbandsangaben von Jahr zu Jahr stärker.



Die Bahn plant 2010, 25.000 neue Beschäftigte anzuwerben, verrechnet mit den Abgängen ergibt das einen Netto-Stellenaufbau von 5.000 Mitarbeitern. Unter den Neuanstellungen sollen 2.300 Lokführer sein; wie viele das Unternehmen im selben Zeitraum verlassen werden, ist nicht bekannt.



Die Bahn will die Fahrgastzahlen bis 2030 nahezu verdoppeln. Vom Bund gibt es für die Sanierung der Infrastruktur rund 86 Milliarden Euro im Rahmen einer Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung. Zudem sollen weitere Hochgeschwindigkeitszüge angeschafft werden. Entsprechend hoch ist der Bedarf an Personal. Ähnlich geht es den Wettbewerbern im Regionalverkehr, die ihren Marktanteil in dem Segment steigern wollen.