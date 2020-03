Ein E-Bike zu fahren fühlt sich an, als würde man ständig von hinten angeschoben. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen inzwischen mit Unterstützung eines Elektromotors in die Pedale treten. Insgesamt gibt es in Deutschland bereits mehr als 4,5 Millionen Pedelecs, umgangssprachlich E-Bike genannt.

Wer in hügeligen oder bergigen Gegenden wohnt, kann so Steigungen bewältigen, die sonst große Anstrengung kosten würden. Auch ein längerer Weg zur Arbeit ist mit einem E-Bike besser machbar: Man fährt entspannt bis zu 25 Stundenkilometer und muss nicht verschwitzt am Arbeitsplatz oder beim Kundentermin ankommen.

Studien zeigen, dass diejenigen, die ein Elektrofahrrad besitzen, damit deutlich mehr Fahrten erledigen als mit einem normalen Fahrrad. Und es gibt Menschen, für die das normale Radfahren wegen einer Krankheit oder Beeinträchtigung schlicht zu anstrengend ist. Für sie kann ein E-Bike ganz neue Möglichkeiten eröffnen.

