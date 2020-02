Wochenlang hat der neue Radstreifen auf der Oberbaumbrücke in Berlin für lebhafte Diskussionen gesorgt. Zu schmal und zu gefährlich fanden die Radfahrerinnen und Radfahrer den aufgepinselten Weg ohne physische Trennung vom Autoverkehr. Die Senatsverwaltung verteidigte ihre Infrastruktur – bis einer der Aktivisten nachmaß und bestätigte: Der Radweg entsprach nicht den zugesagten Standards des Mobilitätsgesetzes. Er war zu schmal. Jetzt will die Senatsverwaltung nachbessern.



Seit Sommer 2018 hat Berlin ein Mobilitäts- und damit auch ein Radgesetz. Es war ein großer Schritt für die Verkehrspolitik in der Hauptstadt, denn seitdem gilt dort: Klimafreundliche Mobilität hat Vorrang. Der Richtungswechsel geschah auf Druck der Zivilgesellschaft per Volksbegehren. Mit ihren Forderungen haben die Menschen die Rahmenbedingungen festgelegt, wie sicheres Radfahren künftig in ihrer Stadt aussehen soll. Jetzt muss der Senat die Abmachungen umsetzen.



Berlins Mobilitätsgesetz ist weit mehr als eine Absichtserklärung. "Es ist ein klares Bekenntnis zur Umverteilung des Straßenraums", sagt Sophia Becker, Mobilitätsforscherin am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Noch ist auf der Straße davon zwar wenig zu sehen, aber bis 2030 soll das Radverkehrsnetz den neuen festgelegten Standards entsprechen und 100 Kilometer Radschnellwege sollen viele Autopendler und -pendlerinnen zum Umsteigen verführen. Berlin will Fahrradstadt werden.

Investitionen, politischer Wille und Planungssicherheit sind wichtig, um den Wandel auf die Straße zu bringen. "Die Gesetzesform garantiert die notwendige Kontinuität", sagt Becker. Sie meint damit: Nach einem Regierungswechsel wird nicht so schnell alles wieder zurückgedreht. Über Jahrzehnte war die Radverkehrsplanung ein Randthema in der Hauptstadt. 2016 waren gerade mal 3,5 Stellen für den Radverkehr zuständig. Die Verkehrsbehörde hatte zwar einen Plan für den Ausbau der Infrastruktur, aber es fehlte das Geld und das Personal. Mit dem Mobilitätsgesetz änderte sich das schlagartig. Das Budget wurde auf 200 Millionen Euro für die Legislaturperiode erhöht und bis Ende 2019 wurden mehr als 50 Expertinnen und Experten für Radverkehr eingestellt.



Deutschlandweit mehr als 30 Radentscheide

Angesichts der aktuellen Entwicklungen ist das nur logisch. Der Radverkauf boomt, besonders bei den E-Bikes. Dank der Motorstützung legen die Menschen deutlich mehr und weitere Alltagswege zurück. Allerdings lehnen es viele potenzielle Radfahrer in den Ballungsgebieten ab, neben schnellen Autos auf der Straße zu fahren. Sie wünschen sich eine eindeutige Trennung. Die Radentscheide nehmen das ernst und fordern den Bau von breiten, sicheren Radwegen. Mehr als 30 Radentscheide gibt es bereits in Deutschland und über 750.000 Frauen und Männern unterstützen mit ihrer Unterschrift die Vorhaben.



"Radfahren ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen", sagt Ute Symanski, eine der Initiatorinnen von "Aufbruch Fahrrad" in Nordrhein-Westfalen, dem ersten Radentscheid in einem Flächenland. Rund 207.000 Unterschriften haben sie und ihre Mitstreiterinnen im vergangenen Jahr der Landesregierung in NRW vorgelegt, 66.000 waren für eine Anhörung nötig. An der großen Zustimmung für den Ausbau der Radinfrastruktur kam die Landesregierung nicht vorbei. Im Dezember erklärten die Abgeordneten, sie werden die Forderungen in einem Radgesetz umsetzen. Unklar ist momentan noch, welche der Forderungen tatsächlich übernommen werden.

Die Ziele des Radentscheids wären für die Planerinnen und Politiker jedenfalls sportlich: Sie sehen vor, bis 2025 den landesweiten Anteil des Fahrrads am Verkehr von 8 auf 25 Prozent zu steigern, es soll ein weitestgehend kreuzungsfreies Radschnellwegenetz von mindestens 1.000 Kilometer Länge entstehen sowie jährlich 300 Kilometer neue Radwege entlang von Bundes- und Landesstraßen. Außerdem soll es kostenlos sein, Räder in Bussen und Bahnen mitzunehmen.



"Man braucht ambitionierte und attraktive Ziele, um alle Kräfte für den Umbau der Straße zu mobilisieren", sagt Verkehrsforscherin Becker. Für sie ist entscheidend, dass die Zivilgesellschaft das Radgesetz initiiert hat. Es zeige, dass die Menschen hinter dem Richtungswechsel zu mehr klimafreundlicher Mobilität stehen und die Maßnahmen für den Umbau der Straße unterstützen.

Investitionen vor allem für Pendler wichtig

NRW wird das erste Flächenland sein, das ein Radgesetz bekommt. Aber das nächste landesweite Volksbegehren wird bereits vorbereitet. In Mecklenburg-Vorpommern will Marie Heidenreich (Grüne) den Radverkehr ebenfalls per Gesetz ausbauen. In Kombination mit einem guten Bus- und Bahnangebot soll er eine Schlüsselrolle spielen für mehr klimafreundliche Mobilität.



"Ohne rechtliche Vorgaben bleibt es jedem Landkreis und jeder Kommune selbst überlassen, ob und wie sie den Radverkehr stärkt", sagt Heidenreich. Außerdem fehle es an Geld und Personal, um Radwege und gute Abstellanlagen an Bahnhöfen zu planen und zu bauen. Die Investitionen seien aber unerlässlich, vor allem für Pendlerinnen.



"Für den Pendelverkehr ist eine überregionale Radverkehrsplanung mit klaren Zielen extrem wichtig", sagt Verkehrsforscherin Becker. Bei der Gestaltung der Radwege und Fahrradparkhäuser an S-Bahnhöfen im Umland haben die Städte wenig Einfluss. Sie sind auf den Austausch und die Zusammenarbeit mit den Gemeinden angewiesen, um die Situation für Schülerinnen und Berufstätige zu verbessern, die von vier auf zwei Räder umsteigen wollen. Deshalb sieht Becker ein landesweites Radgesetz als wichtigen Schritt, um den überregionalen Radverkehr zu stärken.