In der Debatte über ein generelles Tempolimit auf Deutschlands Autobahnen hält der Grünendigitalexperte Dieter Janecek Ausnahmen für Elektroautos für möglich. Bei einem Tempolimit müsse über Tageszeiten, intelligente Steuerung und Auswirkungen auf das Klima diskutiert werden, sagte er der Augsburger Allgemeinen. Ein Tempolimit sei "vor allem zu Tageszeiten mit hoher Verkehrsdichte zwingend", da es nachweislich die Verkehrssicherheit verbessere und klimaschädliches Benzin spare.

"Ganz neue Möglichkeiten" dank Digitalisierung und neuer Antriebsmittel

"Warum aber in Zukunft nicht darüber nachdenken, zum Beispiel zu Nachtzeiten mit wenig Verkehr Ausnahmen zu gewähren für klimafreundliche Fortbewegungsmittel wie E-Autos, die mit erneuerbarem Überschussstrom fahren?", fügte der Grünenbundestagsabgeordnete hinzu. Hundert Prozent erneuerbare Energien als Antriebsquelle ermöglichten in Verbindung mit Digitalisierung und autonomem Fahren "ganz neue Möglichkeiten" einer klimagerechten und komfortablen Mobilität. "Zusammen mit einem leistungsstarken Bahnangebot könnten Inlandsflüge so gänzlich überflüssig werden", fügte Janecek hinzu.

Seit Wochen wird in Deutschland wieder vermehrt die Frage nach einem Tempolimit auf Autobahnen debattiert. Dabei sorgte vor allem eine Mitteilung des ADAC für Aufsehen: Der größte Automobilclub rückte von seinem kategorischen Widerstand gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung ab und erklärte sich in dieser Frage für neutral. Hintergrund sei das "unklare" Meinungsbild innerhalb der Bevölkerung und bei den gut 21 Millionen ADAC-Mitgliedern.

So wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) stellt sich auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) weiterhin komplett gegen ein Tempolimit. Bereits vor Weihnachten sagte er: "Wir haben weit herausragendere Aufgaben, als dieses hoch emotionale Thema wieder und immer wieder ins Schaufenster zu stellen — für das es gar keine Mehrheiten gibt." Tatsächlich waren die Grünen mit ihrem Vorstoß für eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 Kilometern pro Stunde auf den Autobahnen gescheitert. Im Bundestag hatten sie dafür im vergangenen Oktober keine Mehrheit erhalten.

62.000 unterstützen CSU-Kampagne

Damals allerdings hatte sich auch die SPD gegen ein Tempolimit ausgesprochen, von dem sie nun wieder abgerückt ist. Derzeit wirbt nur noch die Union für freie Fahrt auf Deutschlands Fern- und Schnellstraßen, die CSU startete hierzu gar eine Internetkampagne. Nach Angaben von Generalsekretär Markus Blume hätten sich dort bis zum vergangenen Montag mehr als 62.000 Unterstützer registriert.



Derzeit können Autofahrerinnen und Autofahrer auf dem Großteil der Autobahnen in Deutschland unbegrenzt beschleunigen. Laut Daten der Bundesanstalt für Straßenwesen, die allerdings vor fünf Jahren erhoben wurden, sind rund 70 Prozent des Autobahnnetzes ohne verbindliches Tempolimit. Dauerhaft oder zeitweise geltende Beschränkungen mit Schildern gibt es demnach auf 20,8 Prozent des Netzes. Hinzu kommen variable Verkehrslenkungsanzeigen.