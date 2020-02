Und wieder ging es überraschend schnell. Gerade mal fünf Tage nachdem Umweltverbände die Baumfällarbeiten für die Tesla-Fabrik bei Grünheide per Eilantrag gestoppt hatten, gab das Oberverwaltungsgericht Brandenburg seine Entscheidung bekannt: Tesla darf weitermachen. Damit hat das US-Unternehmen die erste Runde im Kampf mit den Umweltverbänden gewonnen. Doch die bereiten gerade ihren zweiten Angriff vor – und könnten den Bau der Fabrik noch immer verhindern.

Bis zum vorläufigen Stopp am vergangenen Wochenende verlief alles nach Plan für Tesla. Und das heißt vor allem: Es lief alles sehr schnell. Geschwindigkeit war von Anfang an ein entscheidender Punkt in den Verhandlungen zwischen Tesla und dem Land Brandenburg. Und so hatte die Landesregierung dem US-Unternehmer Elon Musk auch zugesagt, das offizielle Genehmigungsverfahren im Rahmen der Gesetze zu beschleunigen. Seit der Plan im November bekannt wurde, haben die beteiligten Planer, Behörden, Politikerinnen und Serviceunternehmen in Rekordgeschwindigkeit Anträge eingereicht, Genehmigungen geprüft und ausgestellt, damit das Projekt tatsächlich zustande kommt. Eine Sonderbehandlung hat Tesla dabei nicht bekommen: Es kommt immer wieder vor, dass Anträge für große Bauvorhaben schneller über die Schreibtische der Zulassungsbehörden wandern als die kleiner Häuslebauer.

Zudem wollte man in Potsdam beweisen, dass die Region mehr ist als ein Pannenflughafen, dass Großprojekte hier möglich sind. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hatte für diese Aussage im November in Grünheide noch Applaus bekommen. Doch plötzlich drohte das Projekt ausgerechnet am deutschen Planungsrecht zu scheitern.

Das liegt an den Umweltschutzverbänden Grüne Liga Brandenburg sowie dem Verein für Landschaftspflege und Artenschutz Bayern. Auch einige andere Interessenvertreter haben zwischenzeitlich versucht, den Bau der Großfabrik zu stoppen. Ihr gutes Recht: Umweltverbände dienen als Kontrollinstanz für Bauprojekte aller Art, sie überprüfen, ob bei den wirtschaftlichen Vorhaben auch die Natur berücksichtigt wird. Damit kommt ihnen eine mächtige Rolle zu.

Tesla ist früh in Kontakt mit den Umweltschützern getreten

Tesla hatte eigentlich versucht, der Kritik aus den Reihen der Umweltschützer vorzubeugen. Das Unternehmen wusste von Anfang an, dass ein solches Bauvorhaben in einem europäischen Land, gerade in Deutschland, nicht so schnell und problemlos durchgezogen werden kann, wie das beispielsweise bei der Gigafactory 3 in Shanghai der Fall war, die in gerade mal zehn Monaten aufgebaut wurde. Der Elektropionier hat sich deshalb von Anfang an von Planungsbüros beraten lassen und ist auch auf die Umweltverbände zugegangen.

Axel Kruschat vom BUND bestätigt, dass es mehrere Telefonate zwischen Vertretern der Firma und den Umweltschützern gegeben habe, auch wenn er betont: "Eine Kooperation würde ich das aber nicht nennen." Dennoch seien daraus einige Treffen mit Bürgerinnen und Bürgern vor Ort entstanden, die Umweltbedenken erst ans Tageslicht gebracht hätten. "Das gibt es normalerweise nicht und das halte ich Tesla zugute", sagt Kruschat.

Der BUND habe sich bewusst nicht an dem Gerichtsverfahren gegen Tesla beteiligt: Ein Fällstopp zu diesem Zeitpunkt sei kontraproduktiv und drohe "mit weit schlimmeren Folgen für die Umwelt", sagt Kruschat. Das heißt aber nicht, dass er Tesla einfach so durchwinken will. "Wir wissen erst, wenn die imissionsrechtliche Planung abgeschlossen ist, ob wir klagen werden", erklärt er. Er hat noch einige Bedenken, was die geplante Fabrik angeht, vor allem das Thema Wasserschutz treibt ihn und seine Kollegen um.

Derzeit arbeiten mehrere Naturschutzverbände an einer gemeinsamen Stellungnahme zum geplanten Bauvorhaben, die sie im Beteiligungsverfahren einreichen wollen. Auch die Grüne Liga sitzt mit am Tisch. Es ist jetzt schon klar, dass hier unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen – und damit gut möglich ist, dass die Umweltschützer Tesla noch einmal in die Quere kommen werden.



Hinweise aus der Autoindustrie

Viele Menschen hätten ein Interesse daran, die Fabrik zu verhindern, sagt Kruschat, nicht nur Umweltschützer. Ihm seien Hinweise aus dem Umfeld anderer Autounternehmen zugespielt worden. Demnach könnten technische Prozesse nicht so funktionieren, wie Tesla das darstellt. "Wir überprüfen alle Hinweise, aber wir dürfen uns natürlich nicht instrumentalisieren lassen", sagt Kruschat.

Wie uneinig die Umweltschützer sich sind, zeigt auch ein Bericht der Bild-Zeitung: Noch bevor das OVG zu seiner Entscheidung kam, habe die Grüne Liga mit Musks Firma einen Vergleich ausgehandelt, der unter anderem spezielle Böschungsbepflanzungen beinhaltete. Doch der andere Kläger, der Verein für Landschaftspflege und Artenschutz, wollte davon nichts wissen, der Vergleich scheiterte. Musk hat dadurch einige Hunderttausend Euro gespart, die Umweltschützer haben eine Niederlage erfahren.



Bis zum 5. März haben die Naturschutzverbände noch Zeit, ihre Stellungnahme auszuarbeiten, die Frist werde man ausnutzen, sagt Kruschat. Schließlich müssen die einzelnen Teilaspekte der verschiedenen Parteien noch zusammengeführt werden. Am 18. März werden sämtliche Einwände dann erörtert, bevor über eine Baugenehmigung entschieden wird. Die umweltrechtlichen Bedenken der Naturschützer könnten auch als Auflagen in die Baugenehmigung einfließen. Axel Kruschat bleibt jedoch skeptisch: "Es gibt Umweltfragen, die nicht so einfach gelöst werden können."