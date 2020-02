Nach Berechnungen des Umweltbundesamtes würde ein Tempolimit den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich verringern. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde könnten 1,9 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr vermieden werden. Bei 120 Kilometern pro Stunde wären es 2,6 Millionen Tonnen eingespartes CO2 – "und zwar sofort und ohne Mehrkosten", sagte der Präsident des Umweltbundesamtes Dirk Messner.

Die Berechnungen basieren der Umweltbehörde zufolge auf Verbrauchsdaten von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen. Zudem seien Daten der Bundesanstalt für Straßenwesen zu Geschwindigkeiten auf Autobahnen herangezogen worden. Vor zwei Jahren hatten Pkw und leichte Nutzfahrzeuge auf Autobahnen in Deutschland demnach Treibhausgasemissionen in Höhe von rund 39,1 Millionen Tonnen CO2 verursacht. Damit brächte ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern eine Einsparung von 6,6 Prozent in diesem Bereich.

Mitte Februar hatte der Bundesrat eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen abgelehnt. Der Vorstoß für die Begrenzung kam vom Umweltausschuss des Bundesrats, dem vorwiegend grüne Landesminister angehören. Vorrangig in der Union bildete sich Widerstand gegen ein Tempolimit. Deshalb verhinderten die Koalitionsregierungen in den Ländern mit Beteiligung der Union eine Mehrheit.