Wegen des erwarteten Wintersturms Sabine rät die Deutsche Bahn von Fahrten zwischen Sonntag und Dienstag ab. Reisende sollten möglichst auf andere Tage ausweichen, teilte der Konzern am Freitag mit. Alle Fernverkehrstickets für diesen Zeitraum könnten bereits am Samstag sowie bis zum 18. Februar benutzt werden, auch eine kostenlose Stornierung sei möglich. Dies gelte auch für Fahrkarten mit Zugbindung, Reservierungen könnten kostenlos umgetauscht werden.

Weiterhin teilte die Bahn mit, sich bei ihren Vorbereitungen "in allen Bereichen" auf den Sturm einzustellen. So werde das Personal in den Leitstellen und Betriebszentralen erhöht, auch Reparaturfahrzeuge würden bereitgestellt. Das Augenmerk liege darauf, die Strecken schnell wieder befahrbar zu machen. Schäden an den Oberleitungen seien die häufigste Folge von Unwettern bei der Bahn.



Am Sonntag werden weite Teile Deutschlands vom atlantischen Orkantief Sabine erfasst, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Gegen Mittag wird der Sturm voraussichtlich den Nordwesten des Landes treffen, an der Nordseeküste werden Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Kilometer pro Stunde erwartet. Am Abend wird Sabine mit Windstärke elf (103 bis 118 Kilometer pro Stunde) vermutlich die Linie Eifel, Niederrhein, Saarland erreichen und in der zweiten Nachthälfte zum Montag schließlich in Bayern ankommen. In der Nacht zum Montag wird Sabine dann Bayern erreicht haben. In den ostdeutschen Bundesländern und Berlin sollen die Windgeschwindigkeiten größtenteils niedriger ausfallen.

In der Nacht zum Montag werde "die gefährlichste Situation mit den höchsten Windspitzen in ganz Deutschland" erreicht, wie der Meteorologe Andreas Friedrich vom DWD sagte. Das Orkantief werde dann mit einer Kaltfront zusammenstoßen. Für hoch gelegene Gebiete sind Windgeschwindigkeiten von über 150 Kilometer pro Stunde vorhergesagt. Der Sturm wird voraussichtlich von Regenfällen begleitet, der DWD warnte auch vor umstürzenden Bäumen. Ein "Rekordsturm" sei Sabine aber nicht, sondern ein normaler Winterorkan, wie er alle zwei Jahre vorkomme.