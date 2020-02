Erste Ausläufer des Orkantiefs "Sabine" sollen laut Deutschen Wetterdienst (DWD) werden die Menschen an der Nordsee nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) voraussichtlich am Sonntagvormittag zu spüren bekommen. Im Laufe des Tages soll sich der Orkan dann wohl mit schwerem Sturm und einzelnen Orkanböen auf den gesamten Norden und die Mitte Deutschlands ausbreiten. Das teilte der DWD mit.



In der Mitte Deutschlands werde der Höhepunkt des Sturms in der Nacht zum Montag erreicht, im Süden am Montag in den frühen Morgenstunden, sagte Sebastian Altnau von der DWD-Vorhersagezentrale. "Dort trifft es den Berufsverkehr." Begleitet werde der Orkan vielerorts von heftigen Schauern und Gewitter.

Die Deutsche Bahn bereitet sich derweil auf mögliche Probleme am Sonntag vor. "Reisende, die ihre Fahrt wegen des zu erwartenden Sturms auf einen anderen Tag verschieben möchten, können dies unkompliziert tun", sagte ein Sprecher des Unternehmens. Wer nicht reisen möchte, kann die Fahrkarte kostenfrei stornieren. Außerdem würden Tickets an den kritischen Tagen vom 9. bis einschließlich 11. Februar ihr Gültigkeit behalten.

Zudem habe der Konzern alle Bereitschaften mobilisiert. Vielerorts würden doppelt so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt. Auch sei das Bahnpersonal auf Schadensfälle wie zerstörte Oberleitungen oder umgekippte Bäume vorbereitet, sagte der Sprecher. Mobile Einsatztrupps mit Kettensägen sollten eingesetzt werden, um versperrte Gleise frei zu bekommen. Auch das Personal auf den Bahnhöfen und in den Lagezentren werde verstärkt.

Die Bahn empfiehlt Reisenden, die am Sonntag zwingend den Zug in den vom Sturm betroffenen Regionen nehmen müssten, vor dem Fahrtantritt noch einmal die Reiseaufkunft zu überprüfen. Die Bahn werde regelmäßig über den Stand auf ihrer Website sowie in der DB-App informieren.

In NRW fällt in vielen Städten der Unterricht aus

Aber nicht nur die Bahn auch mehrere Flughäfen sollen von dem Unwetter betroffen sein. Der Frankfurter Flughafen hofft auf möglichst wenig Probleme im Flugverkehr, da "Sabine" mit voller Wucht erst in der Nacht zum Montag die Mitte Deutschlands treffen soll. In dieser Zeit herrscht an dem Luftverkehrsdrehkreuz Nachflugverbot. Man beobachte die Lage daher ganz genau, teilte eine der Flughafenbetreibers Fraport mit. Container auf dem Flughafengelände seien bereits gesichert worden.

Der Sturm könnte auch den Flugbetrieb an den Hauptstadt-Flughäfen Tegel und Schönefeld einschränken. Eine Flughafensprecherin sagte, dass die Abfertigung ab einer Windgeschwindigkeit von mehr als 70 Kilometern pro Stunde nicht mehr möglich sei. In der Hauptstadt sei man daher auf Ausfälle vorbereitet.



In Nordrhein-Westfalen lassen viele große Städte den Unterricht an städtischen Schulen am Montag vorsorglich ausfallen. Das wurde bereits am Freitag und Samstag mitgeteilt. In Baden-Württemberg können Eltern am Montag ihre Kinder vom Unterricht befreien lassen.

Auch andere europäische Länder rüsteten sich für das Orkantief. Der niederländische Wetterdienst forderte Autofahrende auf, nicht mit Anhängern und Wohnwagen zu fahren. Der niederländiche Fußballverband KNVB sagte für Sonntag alle Spiele der Profiligen ab. Die Fluggesellschaft KLM annulierte vorsorglich Dutzende innereuropäische Flüge ab und zum Amsterdamer Flughafen Schiphol.

Besonders heftig wird sich "Sabine" in Deutschland wohl an der Nordsee, im Bergland sowie in besonders exponierten Lagen austoben. Dort sind laut DWD generell Orkanböen zu erwarten. Ab einer Windstärke von 118 Stundenkilometern handelt es sich um einen Orkan. "Auf dem Brocken im Harz, dem Feldberg im Schwarzwald und auf den Alpengipfeln kann der Wind Geschwindigkeiten von mehr als 140 Stundenkilometern erreichen", sagte Altnau.

Am Montag wird das Orkantief vor allem durch den Süden Deutschlands fegen, ansonsten lassen die Böen etwas nach. Allerdings bleibe es mit viel Regen, im Bergland auch Schnee, recht ungemütlich. Auch für Dienstag sind die Aussichten nicht viel besser: Es bleibe nasskalt und stürmisch.