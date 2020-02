Die Zahl der Staus auf deutschen Autobahnen ist im vergangenen Jahr gesunken. Das teilte der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) mit. Insgesamt nahm 2019 sowohl die Zahl der gemeldeten Staus (rund 708.500) als auch deren Gesamtlänge (rund 1.423.000 Kilometer) gegenüber 2018 um fünf Prozent beziehungsweise sieben Prozent ab.

Die Gesamtdauer der gemeldeten Staus stieg demnach um knapp 14 Prozent auf 521.000 Stunden. Dem ADAC zufolge liege dies neben einer Zunahme des Autoverkehrs vermutlich auch an der gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent gestiegenen Zahl der Baustellen.

Die meisten Staus gab es laut ADAC in Nordrhein-Westfalen (36 Prozent). Es folgten Bayern und Baden-Württemberg – zusammen entfielen rund zwei Drittel aller Staumeldungen auf diese drei Bundesländer. Die staureichsten Fernautobahnen waren 2019 die Autobahnen 3 (Köln–Frankfurt–Passau), die A8 (Salzburg–München–Karlsruhe) und die A1 (Lübeck–Hamburg–Köln).

Staureichster Wochentag war dem ADAC zufolge der Mittwoch. Im Durchschnitt summierten sich die Staukilometer an diesem Wochentag auf eine Länge von rund 5.100 Kilometer, die Zahl der Staus lag bei rund 2.600. Ähnlich staureiche Reisetage waren Donnerstag und Freitag. Wer an den Wochenenden unterwegs war, kam in der Regel besser ans Ziel.