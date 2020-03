Bei schönem Wetter sieht man in Sasbachwalden niemanden auf dem Balkon oder der Terrasse sitzen, berichtet Bürgermeisterin Sonja Schuchter am Telefon. Alle Fenster seien zu, die Fernseher laut aufgedreht. Aber auch das kann den Lärm, der durch ihr Dorf dröhnt, nicht draußen halten. Mehr als hundert Motorräder knattern an einem sonnigen Tag schon mal durch den kleinen Ort am Rand des Schwarzwalds zwischen Baden-Baden und Offenburg, erzählt Schuchter. Sommer heißt hier vor allem Verkehrslärm.



"Als ich 2016 mein Amt antrat, wurde ich vor dem unfassbaren Motorradlärm gewarnt", sagt die CDU-Kommunalpolitikerin. An manchen Tagen sei es wirklich kaum mehr auszuhalten. Regelmäßig bekomme sie E-Mails und Briefe von Touristen, die sich über den Motorradlärm beschweren. Anfang 2020 hat sie dann, gemeinsam mit dem Lärmschutzbeauftragen Baden-Württembergs, die Initiative gegen Motorradlärm ins Leben gerufen, ein Aktionsbündnis von mehr als 80 baden-württembergischen Kommunen. Man wolle nicht das Motorradfahren im Allgemeinen verbieten, sagt Schuchter. Wenn es den Fahrern aber nur darum gehe, Sasbachwalden als Rowdy-Teststrecke zu nutzen, dann sollten nicht die Menschen darunter leiden müssen, die dort Ruhe und Erholung suchen.

Das Ziel der Initiative gegen Motorradlärm: Die Hersteller sollen leisere Maschinen bauen, die Polizei mehr kontrollieren und es soll drastische Strafen für Manipulationen und unnötige Motorengeräusche geben. "Der Verkehrslärm ist für alle hier sehr belastend", sagt Schuchter. Er erzeuge Stress und mache erwiesenermaßen krank. Sie fordert endlich mehr Handlungsmöglichkeiten für die Kommunen und härtere Sanktionen gegen Rowdy-Fahrer, wie sie sie nennt. Aber wie könnte so etwas aussehen?

Paris testet die Lärmblitzer schon

In Frankreich und Großbritannien wird gerade eine Möglichkeit getestet, um gegen unnötigen Verkehrslärm vorzugehen, egal ob lautes Auspuffknallen, knatternde Motoren oder Anfahren mit quietschenden Reifen: Lärmblitzer. Sie funktionieren ähnlich wie Geschwindigkeitsblitzer – nur dass hier nicht geblitzt wird, wer zu schnell fährt, sondern wer zu laut ist.



Das Gerät, das in Frankreich und Großbritannien verwendet wird, hat vier Mikrofone, die alle Zehntelsekunde den Dezibelpegel messen und so genau lokalisieren können, woher der Lärm kommt. Die Technik kann auch zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen unterscheiden. Wenn Auspuff oder Motor einen bestimmten Lärm-Grenzwert überschreiten, blitzt es. Eine Kamera macht, wie bei einer Geschwindigkeitsmessung, eine Aufnahme vom Fahrzeug und vom Nummernschild. Der Fahrzeughalter kann so ermittelt und gegebenenfalls bestraft werden.



In Frankreich hat die Testphase im Juni 2019 begonnen, 18 Monate soll sie andauern. Vorerst sollte nur gemessen werden, dann werden Fahrerinnen und Fahrer von zu lauten Autos oder Motorrädern freundlich verwarnt – mit einem traurigen Smiley oder der Aufforderung, leiser zu fahren beispielsweise. Erst später ist geplant, die Lärm-Fahrer mit einem Bußgeld zu ahnden. Möglich sind hier Strafen von bis zu 1.500 Euro oder auch, dass das Fahrzeug beschlagnahmt wird. Dass es nötig ist, etwas gegen den Lärm zu tun, zeigen schon die ersten Monate der Testphase: Laut französischen Medienberichten wurden in Paris an einem einzigen Sonntag Spitzenwerte von 450 Lärmüberschreitungen gemessen.



Hannover prüft die Idee

2019 hat nun auch Hannover als erste deutsche Stadt einen Antrag gestellt, Lärmblitzer aufstellen zu dürfen. Die Jungen Liberalen, die Nachwuchsorganisation der FDP, hatte die Idee im Stadtrat eingebracht. Statt Fahrverboten wegen Umwelt- und Lärmverschmutzung wollen sie lieber auf Innovationen und neue Technik setzen, sagen sie. "Verkehrslärm ist nach der Luftverschmutzung die zweitgrößte Umweltbelastung", findet Katharina Wieking, Vorsitzende der Jungen Liberalen Hannover. Rasen sei gefährlich und das laute Anfahren an Ampeln störe extrem. Es würden sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger der Stadt über den Lärm beschweren, sagt Wieking. Es sei einfach zu laut. Der Bauausschuss Hannover hat sich Ende vergangenen Jahres einstimmig für die Anschaffung von Lärmblitzern ausgesprochen – seitdem wird geprüft, wie der Antrag umgesetzt werden kann.



Doch die Idee der Lärmblitzer weckt nicht überall Begeisterung. In der Schweiz hat sich die Idee in den Kantonen Basel und Zürich nicht durchsetzen können: Man wolle keine Verbotskultur und tue bereits genug gegen Poser und Raser, heißt es dort aus einigen Parteien. Außerdem sei es nicht möglich, Lärm ohne eine entsprechende Rechtsgrundlage zu sanktionieren.



Vor diesem Problem könnte auch Hannover stehen, denn noch ist völlig unklar, wie eine Bestrafung aufgrund der Lärmblitzer rechtlich geregelt werden könnte. Dieser Punkt macht auch Bürgermeisterin Schuchter aus Sasbachwalden skeptisch gegenüber der Lärmblitzer-Idee. Bisher kann zu lautes Fahren und unnötiges Posieren nur bei Verkehrskontrollen der Polizei sanktioniert werden: Wer einmal auffällt, zahlt laut Bußgeldkatalog eine Strafe von zehn Euro. Das könnte mit der Einführung von Lärmblitzern deutlich teurer werden. Fraglich ist zudem, ob die Lärmblitzer immer zweifelsfrei ermitteln können, von welchem Fahrzeug die Pegelüberschreitung ausgeht. Auf viel befahrenen Straßen gibt es häufig unterschiedliche Lärmquellen, eine direkte Zuweisung könnte also schwierig sein.



Die Jungliberale Wieking glaubt dennoch, dass Lärmblitzer auch in Deutschland möglich sind. Die rechtliche und technische Umsetzung hat sie in die Hände der Stadtverwaltung gelegt, die den Antrag seit Dezember 2019 prüft. Wieking hat die Hoffnung, Hannover in Sachen Lärmschutz zu einer Modellstadt für Deutschland machen zu können. "Wenn Paris das schafft, warum sollte es dann nicht auch in Hannover gehen?"