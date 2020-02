Die Zahl der Verkehrstoten ist im vergangenen Jahr erneut gesunken. Sie befindet sich damit auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik vor mehr als 60 Jahren, teilte das Statistische Bundesamt mit. Bei Unfällen im Straßenverkehr starben den vorläufigen Zahlen zufolge 3.059 Menschen, 216 weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Verletzten sank demnach um drei Prozent auf rund 384.000.

Detailliertere Ergebnisse liegen den Angaben zufolge bisher für den Zeitraum Januar bis November 2019 vor. Diese zeigen den stärksten Rückgang bei getöteten Motorradfahrern und -fahrerinnen. Einen starken Anstieg verzeichnete die Statistik bei Fahrerinnen und Fahrern von Pedelecs: Hier starben 28 Menschen mehr als im vergangenen Jahr. Der Grund dafür dürfte sein, dass auch die Zahl der Pedelec-Fahrer stark zugenommen hat.



Insgesamt hat die Polizei im Jahr 2019 rund 2,7 Millionen Unfälle aufgenommen, 1,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Bei 300.200 davon wurden Menschen verletzt oder getötet.

In Niedersachsen, in Mecklenburg-Vorpommern und in Bremen gab es im Jahr 2019 mehr Verkehrstote als im Vorjahr. In den übrigen Bundesländern kamen weniger Personen im Straßenverkehr zu Tode. In absoluten Zahlen betrachtet gab es die stärksten Rückgänge in Bayern, Sachsen und in Nordrhein-Westfalen.

2018 war ein Anstieg der Verkehrstoten auf 3.275 im Vorjahresvergleich verzeichnet worden, Grund waren unter anderem mehr getötete Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer. Unfallforscher fordern deshalb Investitionen in sicherere Radwege.