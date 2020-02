Die Verhandlungen über einen Vergleich zwischen Volkswagen und Hunderttausenden Dieselbesitzern in einem Musterfeststellungsverfahren des Verbraucherzentrale-Bundesverbandes (vzbv) sind gescheitert. Das Unternehmen teilte mit, VW und der Verband hätten sich bereits auf eine Entschädigungssumme "in einer Größenordnung von insgesamt 830 Millionen Euro " geeinigt gehabt. Doch dann sei die Vereinbarung wegen hoher Honorarforderungen der vzbv-Anwälte geplatzt. Zuerst hatte die Funke-Mediengruppe darüber berichtet.

Bisher hat sich der Verband noch nicht zu der Mitteilung von VW geäußert, will aber am Nachmittag eine Pressekonferenz dazu abhalten. In dem Musterfeststellungsverfahren geht es um Schadenersatzforderungen von rund 460.000 Kundinnen und Kunden des Konzerns. Sie sehen sich betrogen durch die Manipulation von Diesel-Abgaswerten, die VW 2015 zugegeben hatte. Die vereinbarte Entschädigungssumme hätte rund 2.000 Euro für jede und jeden von ihnen entsprochen.

VW nannte die ursprünglich vereinbarte Einigung eine "faire Lösung für die Kunden", die nur daran gescheitert sei, "dass die Prozessanwälte des vzbv bis zum Schluss auf eine Pauschalzahlung in Höhe von 50 Millionen Euro für die Abwicklung des Vergleichs bestanden." Es hätten keine "ausreichend konkreten Nachweise" vorgelegen, welche Leistungen damit abgerechnet werden sollten. Deshalb sei die Zahlung für Volkswagen unmöglich. Man bedaure dies und werde nun im Vorstand die weiteren Schritte beraten.

Anfang Januar hatten VW und vzbv erklärt, über einen außergerichtlichen Vergleich zum Musterprozess sprechen zu wollen. Beide Seiten nannten dabei das "gemeinsame Ziel einer pragmatischen Lösung im Sinne der Kunden". Lange hatte VW dies skeptisch gesehen.