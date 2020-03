Annehmen oder nicht annehmen? Tausende VW-Kunden und -Kundinnen dürfte diese Frage derzeit umtreiben. Denn es geht um viel Geld und ein schwer einzuschätzendes Risiko.

Am 28. Februar einigten sich die Anwälte des Volkswagen-Konzerns und des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) auf einen außergerichtlichen Vergleich. Demnach sollen von den rund 460.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich an der Musterfeststellungsklage gegen VW beteiligt haben, rund 260.000 finanziell entschädigt werden. Der Betrag variiert je nach Modell und Alter des Autos zwischen 1.350 und 6.257 Euro. Ab dem 20. März will VW die Vergleichszahlungen über eine Plattform abwickeln, wie der vzbv mitteilte.



Kein Vergleichsangebot bekommen unter anderem Dieselbesitzer, die ihr Auto nach dem 31. Dezember 2015 gekauft haben oder zum Zeitpunkt des Kaufs ihren Wohnsitz nicht in Deutschland hatten. Außerdem dürfen sie ihre Ansprüche nicht an einen Dritten abgetreten haben, etwa einen Inkassodienstleister wie My Right, der für den Kunden den Schadenersatz gegen eine Provision einklagen soll.



"Der vzbv hat für mehr gestritten. Aber im Rahmen der schwierigen Verhandlungen ist das Ergebnis das maximal Erreichbare", ließ sich vzbv-Vorstand Klaus Müller zitieren. Der ADAC, der die Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands unterstützte, begrüßte die Einigung ebenfalls: Sie sei "für einen großen Teil der betroffenen Verbraucher ein gutes Ergebnis". VW teilte mit, die Einigung sei eine "gute Nachricht für die Kunden", man habe eine faire und praktikable Vergleichslösung erreicht. Alles in allem wird der Vergleich Volkswagen rund 830 Millionen Euro kosten.

Für die Kunden bleibt die Frage: Vergleich annehmen und endlich Ruhe haben – oder ablehnen und eine womöglich höhere Entschädigung selbst einklagen? Also: sofort Geld – oder Risiko?

"Klare Option" für die Betroffenen

Ein Automobilclub, der mit mehr Abstand auf den Vergleich blickt als der ADAC, ist der Automobilclub von Deutschland (AvD). Sprecher Malte Dringenberg sieht die Einigung zwischen VW und vzbv positiv: "Es ist gut, dass es für die Betroffenen jetzt eine klare Option gibt, wo sie relativ kurzfristig und unbürokratisch ihre Ansprüche befriedigen können." Jedoch sei der Vergleich ein Kompromiss, bei dem die Betroffenen Abstriche machen müssten. Vor Gericht zu ziehen, sei aber auch immer eine nervliche Belastung. "Ich finde es gut, dass man die Sache nun selbstbestimmt mit einem Ergebnis beenden kann, ohne die Flinte ins Korn zu werfen und auf einen Ausgleich gänzlich zu verzichten", sagt Dringenberg.

Ob VW-Kunden das Angebot annehmen sollten oder nicht, will er nicht pauschal beantworten. Die Antwort auf diese Frage sei abhängig von der individuellen Lage der Betroffenen – und der eigenen Risikoeinschätzung. So sehen es auch die meisten Anwältinnen und Anwälte von geschädigten VW-Kunden und empfehlen eine genaue Prüfung.

Entscheiden müssen sich die Teilnehmer der Musterfeststellungsklage bis zum 20. April. Diese Frist dürfte kein Zufall sein: Ab dem 5. Mai beschäftigt sich das höchste deutsche Zivilgericht mit einem Fall, der wohl richtungsentscheidend für die Frage nach Schadensersatzansprüchen von VW-Kundinnen und -Kunden sein wird. Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt dann den Fall eines Käufers, dem das Oberlandesgericht Koblenz im Juni 2019 eine Entschädigung in Höhe von 25.616 Euro für die Manipulation seines VW Sharan zugesprochen hat. Beide Seiten hatten damals Revision eingelegt, sodass der Fall vor dem BGH landete. Das Urteil könnte der Gerichtshof gleich am 5. Mai bekannt geben.