In Supermärkten kann man derzeit den Eindruck bekommen, dass die größte Sorge der Deutschen nicht die Ansteckung mit dem Coronavirus ist, sondern dass ihnen Nudeln oder Klopapier ausgehen könnten. Dabei betonen Branchenvertreter und Politikerinnen ununterbrochen, dass kein Mangel an Lebensmitteln oder Hygieneprodukten droht. Die Produktion laufe, die Lager seien gefüllt. Am meisten Sorge macht da noch die Frage, wie die Ware zum Geschäft kommt. Denn die Logistikbranche steht durch die Coronakrise vor einer ganzen Reihe an großen Herausforderungen.

Die Warenströme ändern sich gerade rasant: Aus China kommen weniger Produkte, weil dort wegen des Coronavirus vielerorts die Produktion heruntergefahren wurde. Die Autoindustrie setzt auch in Deutschland die Produktion aus, braucht also vorerst keine Transporte mehr. Restaurants und Hotels in Deutschland haben kaum noch Gäste und benötigen entsprechend weniger Lieferungen. Gleichzeitig werden Supermärkte so schnell leergekauft, dass sie eigentlich öfter beliefert werden müssten. Für die Logistikfirmen bedeutet das, dass sie ihre gesamte Planung umschmeißen und quasi täglich neu reagieren müssen.

Erschwerend kommt dazu, dass die meisten europäischen Länder Kontrollen an ihren Grenzen eingeführt haben, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Warenlieferungen selbst werden zwar nicht strenger kontrolliert als bisher, aber die Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer müssen sich in die Schlange der Pkw einreihen.

Besonders eskaliert ist die Lage an der Grenze zu Polen, weil in der Krise viele Polinnen und Polen, die in Deutschland arbeiten, in ihr Heimatland zurückkehren wollen. Auf der A4 von Dresden staut es sich derzeit am Grenzübergang in Ludwigsdorf bei Görlitz bis zu 60 Kilometer, bis zu 20 Stunden muss man warten. Das berichtete das Deutsche Rote Kreuz und sprach gegenüber der Freien Presse von einer "humanitär bedenklichen Situation", weil die Menschen ohne Toilette, Essen und Trinken ausharren müssen. Der Landkreis und das Rote Kreuz halfen zunächst, mittlerweile sind sogar Bundeswehrsoldaten im Einsatz.



Quarantäne für Lkw-Fahrer

Neben den Grenzkontrollen macht es Polen dem Güterverkehr noch mit einer anderen Regelung schwer: Wer aus Deutschland oder einem anderen Gebiet mit vielen Corona-Fällen nach Polen zurückkehrt, müsse für zwei Wochen in Quarantäne, sagte der Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), Dirk Engelhardt. Das gelte zwar nicht für die Fahrer, die mit ihrem Lkw die Grenze überqueren. Aber es treffe diejenigen, die mit dem Pkw nach Hause zu ihren Familien fahren. Die fallen ihrem Arbeitgeber dann für 14 Tage aus. Die gleiche Regelung gebe es auch in Tschechien, sagt Engelhardt.



Drohen am Ende doch Lieferengpässe, weil die Logistik nicht mehr funktioniert? Die Politik scheint zu wissen, was auf dem Spiel steht: Man sei in einem regelmäßigen Austausch, sagt Engelhardt. Um die Flexibilität zu erhöhen, hat das Bundesverkehrsministerium die Länder bereits aufgefordert, Lkw auch sonntags fahren zu lassen. Und die EU appelliert, an den Grenzen Sonderspuren für Lkw einzurichten.