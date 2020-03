Es ist noch nicht lange her, da war die Stimmung bei der Deutschen Bahn prächtig. Die Bundesregierung hatte den Zugverkehr zum wichtigen Eckpfeiler der Klimapolitik erklärt und die Bahn in ihrem Klimapaket mit Milliarden bedacht. Durch eine Mehrwertsteuersenkung konnte die Bahn ihre Ticketpreise um zehn Prozent reduzieren und bejubelte in der Folge steigende Passagierzahlen. Gute Zeiten waren das, wird man wohl bei der Bahn denken.

Nur wenige Monate später ist vieles anderes. Die Corona-Krise hat das Land lahmgelegt. Auch die Deutsche Bahn hat ihr Angebot bereits reduziert. Der Verkehr soll unbedingt aufrechterhalten werden, heißt es. Doch während ein großer Teil der Menschen in Deutschland sich wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus zu Hause verschanzt, bleiben viele Züge der Deutschen Bahn leer. Wie lange hält der Konzern das durch und wie schwer wird die Krise die Bahn treffen?



An diesem Donnerstag hat der Konzern seine Bilanz für das vergangene Jahr vorgelegt. Die Bahn verkündete einen Fahrgastrekord im Fernverkehr: Erstmals nutzten mehr als 150 Millionen Reisende die ICE- und IC-Züge der Bahn. Auch im Regionalverkehr fuhren mehr Menschen mit der Bahn. Der Betriebsgewinn vor Steuern und Zinsen sank 2019 um 13 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. 650 Millionen Euro gingen als Dividende an den Eigentümer, den Bund.



Für das laufende Jahr hat der Konzern Berichten zufolge schon ohne die Corona-Krise mit einem deutlicheren Gewinnrückgang gerechnet. Denn sie will kräftig in neue Strecken und Züge investieren. "Zukunftsausgaben haben in den nächsten Jahren Vorrang, was sich in niedrigeren Ergebnissen widerspiegeln wird", wird Konzernchef Richard Lutz in einer Mitteilung zitiert. Zu den möglichen Folgen der Corona-Krise hält sich die noch Bahn bedeckt. Die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen seien "in ihrer genauen Höhe derzeit noch nicht absehbar", heißt es.

Wichtige Rolle für die Bahn

Mitte März hatte die Bahn erstmals angekündigt, die Zahl der Züge im Regionalverkehr schrittweise an die Nachfrage anzupassen. Außerdem kontrollieren die Zugbegleiter in den Regionalzügen bis auf Weiteres die Fahrkarten nicht mehr. Dies geschehe zum Schutz von Fahrgästen und Mitarbeitern. Der Lokführergewerkschaft GDL gehen die Maßnahmen nicht weit genug. "Wir müssen nicht auf Teufel komm raus heiße Luft transportieren", kritisierte GDL-Chef Claus Weselsky zuletzt und forderte, das Angebot direkt um 50 Prozent zu reduzieren. Auch Lokführerinnen und Zugbegleiter würden krank, warnte er. Der Konzern teilte daraufhin mit, dass aktuell noch 75 bis 80 Prozent der Züge führen. Das Angebot werde zurückgefahren, um "gerade auch schonend mit dem Personal umzugehen".



Die Bahn wird die Lage in den kommenden Wochen immer wieder neu bewerten müssen. Ihr kommt in dieser Zeit eine wichtige Rolle zu, wenn es darum geht, die Mobilität zu sichern, wichtige Güter zu transportieren und medizinisches Personal, Polizistinnen und andere Helfer dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden. Wenn sie das Angebot zu schnell auf den falschen Strecken reduziert und sich die Züge füllen, kann sich die Infektionsgefahr für Fahrgäste erhöhen.