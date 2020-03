Die Auswirkungen des Coronavirus stürzen auch Autohändler in eine tiefe Krise. Die Bundesregierung will betroffenen Unternehmen mit Krediten helfen. Aber Dirk Weddigen von Knapp, Vorsitzender des Volkswagen- und Audi-Partnerverbands, hat wenig Hoffnung, dass sie rechtzeitig wirken.

ZEIT ONLINE: Herr Weddigen von Knapp, Sie haben Absatzkrisen erlebt und den großen Dieselbetrug, Debatten um Fahrverbote und Rabattschlachten. Was geht in Ihnen in diesen Tagen vor?

Dirk Weddigen von Knapp: Dieses Mal sorge ich mich wirklich um die Existenz vieler Mitglieder. Rabattschlachten und Dieselbetrug von VW waren ausgesprochen unschöne Erscheinungen. Aber das, was wir jetzt erleben, ist existenziell. Eine solche Krise, wie wir sie derzeit haben, habe ich persönlich in meinem Leben noch nicht erlebt. Ich hätte mir das alles nicht träumen lassen.

Dirk Weddigen von Knapp ist Vorsitzender des Volkswagen- und Audi-Partnerverbands. Er vertritt rund 1.200 Händler und rund 800 Servicepartner mit insgesamt mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie erwirtschaften nach Verbandsangaben 90 Prozent des VW-Umsatzes.

ZEIT ONLINE: Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, müssen bundesweit alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte schließen, auch Autohäuser. Die Bundesregierung will die Umsatzausfälle mit Krediten auffangen. Was halten Sie davon?

Weddigen von Knapp: Unser derzeitiges Problem ist, dass jeder Volkswagen-Händler durchschnittlich 500.000 Euro Fixkosten im Monat hat, die Audi-Händler 750.000 Euro. Wir haben damit in der Gesamtorganisation einen Liquiditätsbedarf pro Monat von knapp einer Milliarde Euro. Die müssen gedeckt werden. Aber die von der Regierung zugesagten Kredite werden nicht zeitgerecht eintreffen. Das macht uns die größte Sorge.

ZEIT ONLINE: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat doch versprochen: Es geht kein Job verloren. Glauben Sie ihm nicht?

Weddigen von Knapp: Herr Altmaier muss doch qua Amt Optimismus verbreiten. Das kann ich nachvollziehen. Aber die Wirklichkeit, die ich erlebe, ist eine andere. Die Bundesregierung hat es in den vergangenen Jahren versäumt, die Bürokratie zu entschlacken. Die Hürden, um jetzt an Finanzhilfen zu kommen, sind zu hoch. Meine Mitglieder wären bei einer Bewilligung längst pleite.

ZEIT ONLINE: Wo hakt es?

Weddigen von Knapp: Es geht vor allem um Kredite der Staatsbank KfW. Grundsätzlich ein hilfreiches Instrument. Aber 20 bis 30 Prozent der Kreditsumme muss die Hausbank garantieren. Da gibt es dann die ganz normale Bonitätsprüfung aus normalen Zeiten. Die dauert in der Beantragung bis zu 90 Tage, bis die Auflagen der Finanzaufsicht Bafin erfüllt sind und der Kredit ausgezahlt werden kann. Am Ende hat der Autohändler dann die Kreditzusage, aber das Geld kriegt der Insolvenzverwalter.

ZEIT ONLINE: Auch wenn Herr Altmaier bekräftigt, dass schnell und unbürokratisch geholfen wird?

Weddigen von Knapp: Herr Altmaier ist Minister und kein Sachbearbeiter. Er kann sich um die Kleinigkeiten gar nicht kümmern, er weiß das auch nicht. Wir wissen aber durch den täglichen Kontakt mit Händlern, wie die Banken reagieren. Die erste Antwort der Bank war: "Erstellen sie mal bitte einen Liquiditätsplan und die Planbilanz für die nächsten drei Jahre und erklären uns, wie ihre Geschäftsführung aufgestellt ist. Wenn Sie damit wiederkommen, können wir weiterreden." Die Banken haben keine Wahl, das sind die Vorgaben der Finanzaufsicht. Man möchte ja nicht noch einmal, wie während der letzten Finanzkrise, eine Ansammlung von faulen Krediten haben. Es geht aber jetzt um Schnelligkeit und dafür brauchen wir die 100-Prozent-Garantie bei KfW-Krediten durch die KfW und damit durch den Sonderfonds der Bundesregierung. Wir wollen keine Geschenke, sondern Kredite für die Verlängerung unserer Liquidität.

ZEIT ONLINE: Wie viele Wochen halten denn VW-Händler einen Verkaufsstopp durch?

Weddigen von Knapp: Wir gehen von 30 bis 40 Tagen aus, danach sind die Betriebe liquiditätsmäßig am Ende. Unser Vermögen steht auf dem Hof. Aber keiner unserer Kunden kümmert sich momentan um den Kauf von Fahrzeugen und wenn wir schon verkaufte Fahrzeuge ausliefern wollten, haben die Straßenverkehrsämter geschlossen, es werden keine Fahrzeuge mehr zugelassen. Unser Geschäftsmodell ist sehr dünnmargig [Anm. der Red.: wenig Gewinn pro verkauftem Auto] und geht auf Geschwindigkeit: Einkauf und Verkauf. Wir leben nicht von großen Lagerbeständen, die können wir gar nicht finanzieren. Wir können, nachdem die Läden geschlossen sind, noch ein bisschen Service machen. Sobald die Ausgangssperre kommt, haben wir nur noch Kosten.

ZEIT ONLINE: Gibt es VW-Händler, die sagen: Jetzt schmeiß ich hin, ich hab die Schnauze voll?

Weddigen von Knapp: Momentan haben wir gar keine Zeit, Meinungsbilder einzuholen. Wir versuchen, unsere Betriebe zu retten. Aber die Lust vergeht einem natürlich. Nur sind wir damit wahrlich nicht allein. Fragen sie einen Hotelier, einen Reiseveranstalter. Die Entscheidung der Bundesregierung, die Töpfe aufzumachen, war also richtig. Die Absicht ist gut, aber die Durchführung wird schwer. Bei der Beantragung des Kurzarbeitergeldes ist noch nicht einmal eine Telefonnummer da, die vom Arbeitsamt beantwortet werden kann. Für den aktuellen Ansturm von Tausenden Betrieben sind die Ämter auch nicht ausgelegt.