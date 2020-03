Wenn Flugreisende wegen technischer Probleme mehrfache Verspätungen in Kauf nehmen müssen, haben sie auch Anspruch auf doppelte Entschädigung. Das entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Grundlage ist der Fall zweier Passagiere, die wegen Problemen an verschiedenen Flugzeugen auf dem Weg von Helsinki nach Singapur mehr als 48 Stunden unterwegs waren.

Am 11. Oktober 2013 wollten die Reisenden direkt nach Singapur fliegen, doch eine Störung an dem Flugzeug verhinderte laut EuGH den Start. Anschließend sollten sie einen Tag später einen Alternativflug über Chongqing in China nehmen. Doch dieser verzögerte sich, weil das Steuerruder der Maschine beschädigt war. Am 14. Oktober kamen die beiden schließlich um 00.15 Uhr in Singapur an. Statt einer Flugdauer von elf Stunden und 35 Minuten brauchten die Reisenden gut viermal länger als üblich.

Die Airline zahlte den Fluggästen 600 Euro für den ausgefallenen ersten Flug. Eine Entschädigung für die Verspätung des Alternativfluges lehnte sie aber ab und berief sich dabei auf "außergewöhnliche Umstände". Die Richter und Richterinnen des EuGH wiesen das zurück.



Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hatte im August 2019 noch gegen eine doppelte Entschädigung von Flugreisenden geurteilt. Demnach hätten Passagiere nur Anrecht auf eine pauschale Ausgleichszahlung oder einen Schadensersatz in Form einer Hotelübernachtung oder eines Mietwagens.