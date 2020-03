Nach Volkswagen haben weitere Autokonzerne einen Produktionsstopp angekündigt. Der Zulieferer Continental etwa fährt die Herstellung in einem Teil der Werke auf null herunter, genauso wie der französische Reifenhersteller Michelin. Zudem verständigten sich in den USA die größten einheimischen Autobauer General Motors (GM) und Ford mit der Branchengewerkschaft UAW auf einen vorübergehenden Produktionsstopp. Auch Tesla in den USA muss in eine Zwangspause gehen.

Die GM-Chefin Mary Barra sagte in Detroit, die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehe vor. Fords Nordamerika-Chef Kumar Galhotra sprach von "beispiellosen Zeiten". Der UAW-Gewerkschaftspräsident Rory Gamble begrüßte den Schritt der Konzerne als "kluge Entscheidung". Die Bänder sollen in den USA, Kanada und Mexiko zunächst bis zum 30. März stillstehen. Laut US-Medienberichten setzt ebenso der dritte große US-Autobauer Fiat Chrysler die Produktion vorübergehend aus.



Der große Autozulieferer Continental mit weltweit 241.000 Arbeitskräften fährt die Produktion schrittweise und "vorübergehend teilweise auf null zurück", teilte ein Sprecher des Unternehmens mit. Das Unternehmen wollte "derzeit keine Details über betroffene Werke und den Zeithorizont der Maßnahmen" nennen. Etwaige Kosten und Folgewirkungen ließen sich noch nicht beziffern. Reifenhersteller Michelin schließt ebenfalls einen Teil seiner Werke in Europa - zunächst für eine Woche.

Nachfrage nach Autos sinkt

Auch VW, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Ford, Fiat-Chrysler und Scania lassen ihre Bänder in Europa ganz oder zum großen Teil ruhen. Die VW-Tochter Porsche kündigte an, das Stammwerk in Zuffenhausen und das Werk in Leipzig ab Samstag zunächst für zwei Wochen zu schließen. Engpässe in den globalen Lieferketten ließen keine geordnete Produktion mehr zu. Auch Audi kündigte für die beiden deutschen Standorte Ingolstadt und Neckarsulm ab kommender Woche Kurzarbeit an. Der Elektroautobauer Tesla muss wegen der Corona-Krise sein Hauptwerk im kalifornischen Fremont mit rund 10.000 Mitarbeitenden für zwei Wochen schließen.

Viele Händler in Europa hätten jetzt bereits geschlossen, sagte BMW-Chef Oliver Zipse. Die Nachfrage nach Autos sinke deutlich. Deshalb fahre BMW alle Werke in Europa und Südafrika für vier Wochen herunter, voraussichtlich bis 19. April ruhe die Produktion. Rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien von dem Produktionsstop betroffen.

Toyota, Peugeot und Citroen schließen ihr Gemeinschaftswerk im tschechischen Kolin ab Mittwochabend, wie ein Sprecher des Unternehmens TPCA mitteilte. Der schwedische Lkw- und Bus-Produzent Scania stoppt in der nächsten Woche große Teile seine Produktion in Europa. Betroffen seien Produktionsstätten in Schweden, den Niederlanden und Frankreich.



Autokonzerne rechnen mit Gewinnverlust

Die Coronavirus-Pandemie belastet damit zunehmend die Autoindustrie weltweit. Ob sich die Einbußen im zweiten Halbjahr aufholen lassen, ist fraglich. Der BMW-Finanzvorstand Nicloas Peter rechnet für 2020 mit einem weiteren Gewinneinbruch. Selbst wenn sich die Nachfrage nach einigen Wochen wieder normalisieren dürfte, geht Peter davon aus, dass der Verkauf dieses Jahr "deutlich unter Vorjahr" liegen wird. Konzernchef Zipse äußerte sich dennoch " vorsichtig zuversichtlich" und sagte, BMW werde die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stabil halten.



Volkswagen sah ganz von einer Prognose ab. "Wie groß die Auswirkungen sind, können wir heute noch nicht abschätzen", sagte der VW-Finanzvorstand Alexander Seitz. In China - dem größten Automarkt - waren die Fabriken wegen des Coronavirus bis Mitte Februar geschlossen. Der Absatz im Februar brach um 80 Prozent ein und liegt im März die Hälfte unter Vorjahr, wie der Branchenverband PCA in Peking mitteilte. Der Markt erhole sich langsamer als erwartet, sagte Generalsekretär Cui Dongshu der Nachrichtenagentur Bloomberg.