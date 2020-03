In Deutschland sollen mehr Menschen Fahrrad fahren, um den CO2-Ausstoß im Verkehr zu verringern. So sieht es das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung vor. Nur ändern Menschen nicht so gern ihre Routinen, vor allem nicht, wenn es um ein so komfortables Verkehrsmittel wie das Auto geht. Kann man sie mit Geld aufs Rad locken?

In einigen EU-Ländern bezahlen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fürs Radfahren. 23 Cent pro Kilometer erhalten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen etwa in Belgien, wenn sie zur Arbeit radeln. Bei 20 Arbeitstagen im Monat und einer Strecke von zehn Kilometern pro Weg sind das 92 Euro im Monat. Die Summe erscheint am Ende des Monats als Bonus auf der Lohnabrechnung und ist steuerfrei. Das kommt gut an: 2005 wurde die Zusatzzahlung eingeführt, 2018 nutzten sie fast 550.000 Belgierinnen und Belgier. Das sind 15 Prozent aller Arbeitnehmerinnen, sagt Holger Haubold vom Europäischen Radfahrerverband (ECF). Auch in den Niederlanden, Großbritannien, Österreich, Frankreich und Ungarn können große Unternehmen ihre Rad-Pendler auf diese Weise mit rund 20 Cent pro Kilometer belohnen.

Allerdings ist der Bonus in den EU-Ländern keine gezielte Radverkehrsförderung. Er beendete nur die Benachteiligung des Radfahrens. Denn die Zusatzzahlung wurde bereits lange zuvor Pendlerinnen gewährt, die mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fuhren. Anders als bei der deutschen Pendlerpauschale wird der Bonus voll ausgezahlt und nicht nur als Kilometerpauschale von der Steuer abgesetzt. Nun wurde die Zahlung aufs Fahrrad ausgedehnt.

Steuersparen mit dem Dienstrad

In Deutschland können Arbeitnehmer zumindest ein Dienstrad leasen, das seit 2012 einem Dienstwagen steuerlich gleichgestellt ist. Je nach Modell sparen sie bis zu 40 Prozent gegenüber dem Ladenpreis. Das funktioniert, weil die Leasingrate vor dem Versteuern vom Gehalt abgezogen wird und Angestellte so Sozialabgaben sparen.

Rund 500.000 Dienstrad-Nutzer gebe es inzwischen in Deutschland, schätzt Rita Leusch, Sprecherin von Jobrad, einem der Dienstrad-Anbieter. Die Erfahrung zeige: Mit dem Angebot führen deutlich mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit dem Rad zur Arbeit als zuvor. Die konkreten Zahlen erfassen die Arbeitgeber nicht. Anders in Belgien: Dort sammeln die Arbeitgeber die Angaben und melden der Regierungsbehörde für Verkehr, wie viele Kilometer ihre Mitarbeiter mit welchen Verkehrsmitteln zurücklegen.

In Deutschland erfassen nur wenige Arbeitgeberinnen die Daten für ihren Nachhaltigkeitsbericht. Einer von ihnen ist das Outdoor-Unternehmen Vaude. Etwa die Hälfte seiner CO2-Emissionen verursacht das Unternehmen nach eigenen Angaben durch Verkehr. Die ÖPNV-Anbindung am Firmensitz in Tettnang am Bodensee ist schlecht. Deshalb versucht die Geschäftsleitung über Fahrgemeinschaften, Firmenräder und das Dienstrad-Angebot, die Klimabilanz zu verbessern. Rund 14 Kilometer legen die 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchschnittlich für einen Arbeitsstrecke zurück, gibt Vaude an. Seit man 2015 das Leasing-Angebot eingeführt habe, hätten sich rund 100 Mitarbeiter ein Dienstrad angeschafft und führen 44.970 Kilometer im Jahr mit dem Rad, für die sie sonst das Auto genommen hätten.