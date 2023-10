"Als wir nach einem Spielteppich für unsere Tochter gesucht haben, haben wir keinen gefunden, der ihre Lebensrealität abbildet", sagt Lena Stöcker, Gründerin des Start-ups Spielwende. Auf den klassischen Straßenteppichen für Kinder gibt es viel Platz für Autos, Geh- und Radwege fehlen in aller Regel. Stöckers Partner Philipp Walter und sie entwarfen deshalb einen eigenen Teppich. Auf dem ist weiterhin Platz für Autos. Aber neben jeder Straße verlaufen Radwege, es sind Carsharing-Parkplätze und ein Bahnhof abgebildet.



"Wir wollen die Realität darstellen", sagt Walter. Sie wollten aber auch die Zukunft abbilden, in der ihre Tochter aufwachsen wird. Er vermutet: "Die Stadt von morgen wird nicht autofrei sein, aber es wird wahrscheinlich weniger Autos geben." In den vergangenen Wochen waren sie mit ihrem Prototyp-Teppich in Kindergärten zu Gast, zur Marktforschung und für Pressetermine, jetzt startet die Produktion. Die Realität hinkt ihrem Design jedoch etwas hinterher, Autos nehmen immer mehr Raum ein. Die Zahl der Pkw in Deutschland steigt und steigt. Mitte der Siebzigerjahre gab es hierzulande rund 18 Millionen Autos, inzwischen sind es fast 49 Millionen. Ihre Zahl wächst schneller als die Bevölkerung.