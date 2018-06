Diese drei Finnen sind kein wirklicher Geheimtipp mehr, aber immer noch etwas für Insider: Die Rockgruppe 22- Pistepirkko, die bereits seit 30 Jahren besteht, stand schon mehrmals in den Top Ten der deutschen Hitparade, doch Mainstream ist sie deshalb noch lange nicht. Besonders live wird in kleinen Clubs gerockt, was das Zeug hält. Im Januar spielt das Trio in Berlin (12.), Hamburg (13.), Bremen (14.), Dresden (15.), Köln (16.), Mainz (17.), Frankfurt/Main (18.) und München (19.).

Internet: www.22-pistepirkko.net/live