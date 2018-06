Irgendwie ist das eine komische Mischung: Soulsänger Xavier Naidoo, Pop-Rocker Rea Garvey, Ex-Teenie-Idol Sasha und Komiker Michael Mittermeier stehen gemeinsam auf einer Bühne und dann auch noch in schnieken Anzügen und mit großem Orchester - ein Gag? Nein, das ungleiche Quartett meint es ernst und will als Swing Ensemble «Alive and Swingin'» dem legendären Rat Pack um Frank Sinatra und Dean Martin Ehre erweisen. Die Swing-Tour hat ihre Deutschlandpremiere am 30. in Hamburg. Im Februar geht es dann nach Berlin (1./2./3.), Frankfurt/Main (4./5.), Baden-Baden (6.) und Köln (8./9./10./11.).

Internet