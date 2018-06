Koblenz (dpa) - Ein Norovirus-Alarm mit Quarantäne hat etwa 150 britischen Touristen auf einer Fluss-Kreuzfahrt in Koblenz den Jahreswechsel vermasselt. Etwa 50 Gäste hätten an Brechdurchfall gelitten, sagte der Leiter des Koblenzer Ordnungsamtes, Reiner Klug.

Die eintägige Quarantäne wurde am Samstagnachmittag aufgehoben, dem Schiff die Weiterfahrt nach Bonn erlaubt. Der Amtsarzt in Koblenz gehe von einer Norovirus-Infektion aus, die offenbar aber eher mild verlaufe. Noroviren sind hochansteckend, eine Erkrankung verläuft aber in den meisten Fällen glimpflich.

An Silvester hatten dutzende Teilnehmer der Kreuzfahrt über Brechdurchfall geklagt. Die zuerst Betroffenen seien bereits auf dem Weg der Besserung. Die Infektion sei nach bisherigen Erkenntnissen von einem Passagier auf das Schiff eingeschleppt worden, sagte Klug. Der Amtsarzt und der leitende Notarzt seien an Neujahr noch einmal an Bord gewesen, bevor das Hotelschiff in Koblenz ablegen durfte.

Wegen der Quarantäne hatten alle Fahrgäste die Silvesternacht auf dem Schiff verbringen müssen, das in der Nähe vom Deutschen Eck lag, wo die Mosel in den Rhein mündet. Die Touristen hätten die Fahrt auf dem Hotelschiff für die Feier zum Jahreswechsel gebucht, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Die Party hätten sie sich jedoch sicher anders vorgestellt.