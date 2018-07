Cologna übernimmt Führung bei Tour de Ski

Oberhof (dpa) - Bei der Tour de Ski hat Dario Cologna am zweiten Tag die Führung übernommen. Der Langläufer aus der Schweiz setzte sich am Neujahrstag in Oberhof über 15 Kilometer im klassischen Stil durch. Zweiter ist Devon Kershaw aus Kanada vor dem Russen Alexander Legkow. Als bester Deutscher liegt Axel Teichmann aus Bad Lobenstein auf Rang zehn. Tobias Angerer aus Vachendorf musste zur Hälfte des Rennens aufgeben. In der Damen-Konkurrenz hatte zuvor Titelverteidigerin Justyna Kowalczyk die Führung behauptet. Die deutschen Starterinnen liefen hinterher. Beste war Katrin Zeller aus Oberstdorf auf Platz 30.

Tottenham lockt Beckham mit Winter-Gastspiel

London (dpa) - David Beckhams Hoffnungen auf ein weiteres Winter- Gastspiel in Europa haben neue Nahrung erhalten. Tottenham-Trainer Harry Redknapp will den englischen Fußball-Superstar zu einem Premier-League-Intermezzo bei den Hotspurs locken. Der Club werde Beckhams US-Arbeitgeber Los Angeles Galaxy kontaktieren und sehen, ob dieser ihn gehen lasse, zitierte die BBC den Coach am Neujahrstag. Sollte der Mittelfeldspieler bereit für einen Dreimonatsvertrag sein, wäre Tottenham definitiv interessiert, fügte Redknapp hinzu.

34. America's Cup findet vor San Francisco statt

San Francisco (dpa) - Der 34. America's Cup wird 2013 erstmals nach 18 Jahren wieder in Amerika stattfinden. Den Zuschlag im zähen Ringen um die Austragungsrechte erhielt San Francisco in der Silvesternacht. Das Duell um den America's Cup soll voraussichtlich im Herbst 2013 nach einer Herausfordererserie in den Sommermonaten des gleichen Jahres stattfinden. Gesegelt wird auf spektakulären Katamaranen im zuschauerfreundlichen Revier zwischen Golden Gate Bridge und Alcatraz. Bislang liegen Titelverteidiger Oracle Racing vier Herausforderungen vor.

Formel 1 droht neuer Motorenstreit