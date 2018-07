Inhalt Seite 1 — Windchaos in Garmisch-Partenkirchen: Ammann siegt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Der Schweizer Simon Ammann hat am Neujahrstag das Chaos-Springen von Garmisch-Partenkirchen gewonnen und die Chancen auf seinen ersten Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee damit deutlich verbessert.

Der viermalige Olympiasieger zeigte bei nahezu irregulären Windbedingungen, die einen zweiten Durchgang unmöglich machten, seine ganze Klasse. Ammann gewann dank der neuen Windregel mit der Weite von nur 131 Metern vor dem Russen Pawel Karelin und dem Polen Adam Malysz. Martin Schmitt wurde mit einem Satz auf 134,5 Meter Siebter und war damit vor 22 000 Zuschauern bester Deutscher.

«Das war heute ein schwieriger Tag für alle. Es hätte ein schöner Tag werden können, aber dann hat der Seitenwind aufgefrischt», sagte der deutsche Bundestrainer Werner Schuster. Über Sieger Ammann war Schuster voll des Lobes. «Er hatte die schlechtesten Bedingungen, aber hat einen tollen Sprung gezeigt.» Ammann bekam aufgrund der neuen Windregel zahlreiche Bonuspunkte und verwies damit Karelin, der 1,5 Meter weiter gesprungen war, auf Platz zwei.

Zahlreichen Favoriten verging bei der Windlotterie auf der Großen Olympia-Schanze dagegen das Lachen. Titelverteidiger Andreas Kofler wurde bei seinem Sprung von einer Böe erwischt und konnte einen Sturz nur mit großer Mühe gerade noch verhindern. Als 50. und Letzter büßte der Österreicher jedoch ebenso wichtige Punkte im Kampf um den Gesamtsieg ein wie der Finne Matti Hautamäki als 31.

«Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Glückwunsch an Simon, aber ich weiß nicht, ob es sein muss, dass man so viele vorführt», schimpfte Österreichs Cheftrainer Alexander Pointner, dem die Feierlaune an seinem 40. Geburtstag gründlich vergangenen war.

Topfavorit Thomas Morgenstern wurde mit für ihn enttäuschenden 124 Metern 14., behauptete seine Führung in der Gesamtwertung aber mit 415,2 Punkten vor Ammann. Der Schweizer liegt aber nur noch 13,5 Zähler zurück. Dritter in der Gesamtwertung ist nun Hautamäki (388,7), Michael Neumayer rangiert als bester Deutscher auf Platz sechs (377,4). «Ich bin heilfroh, dass ich heile runtergekommen bin und noch ein so ordentliches Ergebnis zusammengebracht habe», sagte Morgenstern.

«Ich kann die Enttäuschung zahlreicher Athleten und Trainer verstehen. Das war heute ein sehr selektiver Wettkampf», sagte Renndirektor Walter Hofer. «Aber wir sind eine Freiluftsportart, haben ein Ergebnis und siedeln jetzt nach Innsbruck über.» In der Olympiastadt von 1976 findet bereits am Sonntag die Qualifikation für das dritten Springen am Montag statt.