Papst fordert Religionsfreiheit - Anschlag auf Christen

Rom (dpa) - Papst Benedikt XVI. hat zum Auftakt des neuen Jahres einen stärkeren Einsatz für Religionsfreiheit eingefordert. Worte reichten nicht aus, appellierte er beim Neujahrsgottesdienst an die Regierenden in den betroffenen Regionen. Erst in der vergangenen Nacht waren bei einem Bombenanschlag auf eine christliche Kirche in der ägyptischen Hafenstadt Alexandria 22 Menschen getötet worden, knapp 80 wurden verletzt. Am 1. Januar feiert die katholische Kirche seit 1967 traditionell den Weltfriedenstag.

Ungarn bis zum Sommer EU-Ratspräsident

Budapest (dpa) - Ungarn hat für sechs Monate die EU- Ratspräsidentschaft übernommen. Zeitgleich trat das umstrittene neue Mediengesetz des Landes in Kraft. Es unterwirft Zeitungen und Rundfunk einer engen Staatskontrolle. Die EU und die ungarische Opposition befürchten, dass das Gesetz zur Zensur der Medien führt. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat diese Vorwürfe mehrfach zurückgewiesen. Ein staatliches Aufsichtsamt kann Berichte künftig als fehlerhaft einstufen und hohe Geldstrafen verhängen.

Viele Änderungen in 2011

Berlin (dpa) - Der Jahreswechsel beschert den gesetzlich Krankenversicherten einen höheren Beitrag. Von 14,9 Prozent des Bruttoeinkommens ist der Satz auf 15,5 Prozent gestiegen. Auch für die Arbeitslosenversicherung müssen Arbeitnehmer nun mehr abgeben - 3,0 Prozent statt 2,8. Die Hälfte des Beitrags trägt der Arbeitgeber. Der Wechsel in die private Krankenversicherung ist seit Mitternacht einfacher, allerdings drohen auch hier Beitragssteigerungen. Auch Strom und Flüge werden in diesem Jahr teurer.

Deutschland für zwei Jahre im UN-Sicherheitsrat