Berlin (dpa) - Spektakuläres Feuerwerk, ausgelassene Feiern und friedliche Stimmung: Milliarden Menschen rund um den Globus haben das neue Jahr 2011 willkommen geheißen.

In Berlin kamen nach Angaben der Veranstalter eine Million Menschen am Brandenburger Tor zusammen, um sich auf Deutschlands größter Silvesterparty in die Arme zu fallen. Von Schneematsch und nassen Füssen ließen sich die Feiernden nicht die Laune verderben.

Auch andernorts in Deutschland gingen unzählige Raketen in die Luft. Doch nicht nur der Himmel brannte: Deutschlandweit war die Feuerwehr im Dauereinsatz. In Bayern kam ein Mann ums Leben, als er mit einer selbst gebastelten Rakete hantierte. Bundesweit verletzten sich zahlreiche Menschen, als sie Böller zünden wollten. In Bayern kamen bei Wohnungsbränden vier Menschen ums Leben; ein Mann und ein Kind starben an einer Kohlenmonoxidvergiftung.

Friedlich blieb es auf der Berliner Party und auch in anderen Teilen der Hauptstadt. Die Polizei war zufrieden. Eine Sprecherin nannte die Feststimmung «ganz entspannt». Außer kleineren Reibereien seien alle «ganz diszipliniert und gut gelaunt» gewesen. Um 22.30 Uhr war das Gelände wegen des großen Andrangs geschlossen worden.

Um Mitternacht viele Aaaahs und Oooohs: Das Feuerwerk unter dem Motto «Architektur am Himmel» erhellte fast 15 Minuten lang den historischen Schauplatz. Gänsehautstimmung, als Castingshow-Tenor Paul Potts sein «Nessun Dorma» (Keiner schlafe) schmetterte. Danach riss «Knight Rider»- und «Baywatch»-Star David Hasselhoff die Menschen mit seinem Song «Looking For Freedom» mit.

Der Feuerwehr war weniger zum Feiern zumute: Sie war im Dauereinsatz. Oftmals fingen Mülltonnen und Altkleidercontainer Feuer. Zudem gab es deutschlandweit mehrere Balkon- und Wohnungsbrände.

In Kiel verletzte sich ein Böller-Bastler am Silvestertag schwer, benachbarte Häuser mussten stundenlang evakuiert werden. Das Munitionsräumkommando musste anrücken, um weitere Sprengstoff- «Selbstlaborate» zu entschärfen.