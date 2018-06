London (dpa) - David Beckhams Hoffnungen auf ein weiteres Winter-Gastspiel in Europa haben neue Nahrung erhalten. Tottenham-Trainer Harry Redknapp will den englischen Fußball-Superstar zu einem Premier-League-Intermezzo bei den Hotspurs locken.

«Wir werden die LA Galaxy kontaktieren und sehen, ob sie ihn gehen lassen. Und wenn David bereit für einen Dreimonatsvertrag ist, wären wir definitiv interessiert», zitierte die BBC den Coach am Neujahrstag.

Tottenham dürfte aber auf Widerstand bei Beckhams US-Arbeitgeber stoßen. Die Los Angeles Galaxy hatten zuletzt betont, der 35-Jährige solle sich in diesem Jahr gemeinsam mit dem Team auf den Saisonstart der Major League Soccer Mitte März vorbereiten. 2009 und 2010 hatte Beckham im Winter auf Leihbasis für den AC Mailand gespielt.

Auch in diesem Jahr wollte Beckham gern wieder in Europa spielen, um seine Chancen auf weitere Einsätze im englischen Nationalteam zu erhöhen. Ein Wechsel nach Tottenham wäre für den Mittelfeldspieler eine Heimkehr. Beckham wuchs in London auf und trainierte bei den Spurs, ehe er seinen ersten Profivertrag bei Manchester United unterschrieb.