Berlin (dpa) - Vergnügt und friedlich haben mehrere Hunderttausend Menschen auf Deutschlands größter Silvesterparty in Berlin das neue Jahr bejubelt. Am Brandenburger Tor feierten die Berliner mit Gästen aus aller Welt in ausgelassener und fröhlicher Stimmung auf der berühmten Festmeile auf der Straße des 17. Juni. Musikalische Begleitung beim Countdown ins neue Jahr gab es von Tenor Paul Potts. Das Feuerwerk unter dem Motto «Architektur am Himmel» des Künstlers Gert Hof erhellte fast 15 Minuten lang den Berliner Nachthimmel.

