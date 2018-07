Moskau (dpa) - Peinliche Silvesterpanne in Russland: Wegen eines technischen Fehlers wurde die Neujahrsansprache des Kremlchefs Dmitri Medwedew in einigen Regionen eine Stunde zu früh ausgestrahlt. «Alles Gute zum gerade begonnenen Neuen Jahr», sagte Medwedew in der zuvor aufgezeichneten Rede. In Wirklichkeit war es da erst 23 Uhr. Empörte Bürger hätten sich beim Sender beschwert, meldeten russische Agenturen. Grund für die Panne sei vermutlich ein technischer Fehler an einem Übertragungs-Satelliten, hieß es.

