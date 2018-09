Berlin (dpa) - Die Feuerwehr ist in der Silvesternacht bundesweit im Dauereinsatz gewesen. Mehrere Menschen starben bei Bränden. Allein in Hamburg rückte die Feuerwehr binnen zwölf Stunden zu gut 1100 Einsätzen aus. Auch in Berlin und Frankfurt/Main hielt der Jahreswechsel die Feuerwehr auf Trab. In Bayern starben vier Menschen bei Bränden. Außerdem kamen in Freising ein Mann und ein Kind um, weil sie zu viel Kohlenmonoxid eingeatmet hatten. In der Wohnung war ein Holzkohlegrill angezündet worden. In Aachen in Nordrhein- Westfalen starb ein Mann bei einem Brand.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.