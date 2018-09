Berlin (dpa) ­ Die Regisseurin Bettina Erhardt hat den Dirigenten Kent Nagano ein Jahr begleitet. Sein Traum sei es, so vielen Menschen wie möglich einen Zugang zur Musik zu ermöglichen, sagte der bekannte US-Dirigent mit japanischen Wurzeln einmal.

Deswegen reist er mit dem Orchestre symphonique de Montréal auch in die entferntesten Ecken Kanadas, um den Menschen selbst in Turnhallen die Schönheit der Musik nahe zu bringen. Beim International Festival of Films on Art 2010 wurde das Werk mit dem Preis als bester kanadischer Film ausgezeichnet.

(Kent Nagano - Montréal Symphony, Deutschland, Kanada 2010, 97 Min., FSK o. A., von Bettina Ehrhardt)

Film