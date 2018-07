New York/London (dpa) - Victoria und David Beckham erwarten ihr viertes Kind. Das bestätigte die Sprecherin des ehemaligen Spice Girls am Sonntagabend in London. Der Fußballstar, seine Frau und die Familien der beiden seien hocherfreut, ihre drei Söhne «sehr aufgeregt».

Wann genau das Kind geboren werden soll und im wievielten Monat Victoria Beckham schwanger ist, sagte sie jedoch nicht.

Der 35-Jährige Fußballstar und seine ein Jahr ältere Frau haben bereits drei Söhne im Alter von elf, acht und fünf Jahren - Brooklyn, Romeo und Cruz . Beide hatten zuvor gesagt, dass sie zwar ein «Full House» mit den drei Jungs hätten, aber dennoch durchaus expandieren könnten. «Ich glaube, wenn wir eines Tages mit mehr Kindern gesegnet wären, wäre das toll», so Victoria. «Drei Jungs sind eine Menge. Wir genießen das Leben jetzt. Aber wer weiß, eines Tages...» Dieser Tag soll laut «People»-Magazin nun im Sommer sein.

Auf der Seite von David Beckham beim Internetnetzwerk Facebook hieß es: «Ich habe eine großartige Nachricht, die ich euch allen erzählen muss. Victoria und ich erwarten in diesem Sommer unser viertes Kind. Die Jungs sind total aufgeregt über die Ankunft eines neuen Bruders oder einer Schwester.»

Ob Victoria das Kind wie bereits ihre drei zuvor per Kaiserschnitt zu Welt bringen wird, wollte die Sprecherin nicht kommentieren. Die ehemalige Sängerin arbeitet mittlerweile als Modedesignerin.

Vor der Ankündigung hatte es wochenlang Spekulationen um einen möglichen Rückkehr der Beckhams aus Los Angeles in ihre Heimat Großbritannien gegeben. David Beckham soll in den kommenden Wochen beim englischen Club Tottenham Hotspurs trainieren, bevor er und seine Frau im Februar nach Los Angeles zurückkehren. Auch am Sonntag rissen die Gerüchte nicht ab, Beckham könnte auf Dauer von LA Galaxy zu Tottenham wechseln.