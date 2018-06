Inhalt Seite 1 — Deutsche Autobauer wollen den US-Markt aufrollen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Detroit (dpa) - Die deutschen Autokonzerne wittern auf dem hart umkämpften US-Markt ihre große Chance: In diesem Jahr wollen sie erstmals mehr als eine Million Wagen in den USA verkaufen und sich damit gegen die wiedererstarkten US-Autobauer und die Asiaten durchsetzen.

«Wir bauen unsere Produktionskapazitäten in den USA aus und haben das Ziel, unseren Marktanteil auch in diesem Jahr zu erhöhen», sagte der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Matthias Wissmann, am Montag zum Auftakt der Autoshow in Detroit.

Um das ehrgeizige Ziel zu erreichen, setzen die Hersteller auch auf maßgeschneiderte Fahrzeuge. VW hat extra für die USA einen neuen Passat auf die Räder gestellt. Die Mittelklasse-Limousine hat gegenüber dem in Europa angebotenen Modell zwar in der Größe gewonnen, aber in der Ausstattung abgespeckt. Für rund 20 000 Dollar (15 500 Euro) soll der US-Passat bald bei den Händlern stehen und damit deutlich günstiger sein als der gut 27 000 Dollar teure Vorgänger.

Mit dem Kampfpreis soll der US-Passat vor allem den asiatischen Wettbewerbern die Kunden abspenstig machen. Gefertigt wird das Auto im neuen Werk in Tennessee. In der Region produzieren auch Mercedes und BMW, vor allem allerdings ihre Geländewagen. «2011 wird ein Schlüsseljahr für Volkswagen», sagte Konzernchef Martin Winterkorn. Europas Autokonzern Nummer eins will bis spätestens 2018 auch die weltweite Führung übernehmen und damit Toyota vom Thron stoßen.

Im letzten Jahr hatte der Wolfsburger Konzern weltweit 13,5 Prozent mehr Autos verkauft und damit erstmals die 7-Millionen-Marke überschritten. In diesem Jahr peile Volkswagen ein Absatzplus von fünf Prozent weltweit an, sagte Vertriebsvorstand Christian Klingler. Schwerpunkte des Wachstums sieht er vor allem in China, Russland und eben den USA.

Auch BMW strotzt zum Auftakt der Autoshow vor Selbstbewusstsein. Denn der Hersteller hat gerade das zweitbeste Jahr seiner Geschichte hingelegt - vor allem Dank der boomenden Nachfrage in Übersee. In diesem Jahr wollen die Münchner den Absatz des Rekordjahres 2007 überbieten, insgesamt mehr als 1,5 Millionen Autos verkaufen und damit weltweit die Nummer 1 der Premiumhersteller bleiben.

Erzrivale Daimler will im laufenden Jahr seinen bisherigen Verkaufsrekord von 2007 übertreffen, wie Konzernchef Dieter Zetsche verkündete. Die Schwaben haben 2010 knapp 1,3 Millionen Mercedes, Maybach und Smart weltweit unters Volk gebracht und mussten sich damit den Bayern mit knapp 1,5 Millionen verkauften BMW und Mini geschlagen geben. Audi landete auf Rang drei mit annähernd 1,1 Millionen Wagen. In diesem Jahr sollen es nach den Worten von Audi-Chef Rupert Stadler 1,2 Millionen werden. Vor allem im lange vernachlässigten US-Markt wächst die VW-Tochter kräftig.