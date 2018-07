Euro-Schuldenkrise flackert wieder auf - Spekulationen um Portugal

Berlin/Brüssel (dpa) - EU-Kommission und Bundesregierung haben erneut dementiert, dass das hochverschuldete Portugal demnächst unter den Euro-Rettungsschirm schlüpfen soll. Doch gleichzeitig schwindet das Vertrauen an den Finanzmärkten: Der Kurs des Euro fiel am Montag auf ein Viermonatstief, auch die europäischen Börsen gaben nach. Mitte der Woche will Portugal frisches Kapital aufnehmen, einen Tag später folgen mit Spanien und Italien zwei weitere Sorgenkinder der Eurozone. Damit dürfte Märkten und Politik eine anstrengende Woche bevorstehen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sagte: «Wir üben auf niemanden Druck aus, aber wir verteidigen den Euro.» Das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» hatte berichtet, Deutschland und Frankreich wollten Portugal drängen, möglichst bald unter den Rettungsschirm zu schlüpfen.

Deutsche Autoindustrie peilt Millionenabsatz in USA an

Detroit (dpa) - Die deutschen Autobauer erwarten wieder ein Erfolgsjahr - auch auf dem wachsenden US-Automarkt. «Wir bauen unsere Produktionskapazitäten in den USA aus und haben das Ziel, unseren Marktanteil auch in diesem Jahr zu erhöhen», sagte der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Matthias Wissmann, am Montag zum Auftakt der Autoshow in Detroit. Insgesamt werde der Markt in den USA wie 2010 um elf Prozent zulegen und 12,8 Millionen Zulassungen erreichen. Die deutschen Hersteller könnten damit die Eine-Million- Marke toppen. 2010 hatten die deutschen Autobauer ihren Marktanteil zum sechsten Mal in Folge auf nun 7,6 Prozent gesteigert.

Leck in Alaska-Pipeline lässt Ölpreise klettern

New York/London (dpa) - Ein Leck in einer wichtigen Öl-Pipeline in Alaska hat die Preise für Rohöl auf den Weltmärkten kräftig klettern lassen. Gleichzeitig fiel am Montag die Aktie des britischen Ölkonzerns BP deutlich um mehr als zwei Prozent. Die Pipeline wird von einer BP-Tochter, der Alyeska Pipeline Service Company, betrieben. Sie musste die Leitung wegen des Lecks schließen. Die Verantwortlichen seien Tag und Nacht damit beschäftigt, das Leck zu reparieren und die Pipeline wieder in Gang zu bringen, teilte das Unternehmen mit. Schäden für Menschen oder die Umwelt habe es nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben. Britische Medien werteten die am Wochenende notwendig gewordene Schließung als weiteren Rückschlag für BP auf dem Weg zur wirtschaftlichen Erholung nach der Öl-Katastrophe im Golf von Mexiko.

Affäre Gribkowsky: Rechtshilfeersuchen an Österreich bestätigt