Dortmund/New York (dpa) - Der Balletttänzer und Verlobte der Hollywood-Schauspielerin Natalie Portman, Benjamin Millepied, arbeitet an einer Choreografie für das Dortmunder Tanzensemble. Das Werk werde am 26. März im Rahmen des Ballettabends «Körper.Tanzen.Formen» uraufgeführt, teilte das Dortmunder Theater mit.

Der 33-jährige Millepied, der in New York als Tänzer und Choreograf arbeitet, habe bereits vor zwei Jahren mit dem Dortmunder Ensemble zusammengearbeitet. Er werde zu den Proben und wahrscheinlich auch zur Premiere in Dortmund erwartet, sagte der Sprecher des Theaters. Ende Dezember war bekanntgeworden, dass Millepied und die Schauspielerin Natalie Portman («Black Swan») verlobt sind und ein Kind erwarten.