Wilmington (dpa) - Der US-Chemiekonzern Dupont ist auf milliardenschwerer Einkaufstour in Europa. Für 6,3 Milliarden Dollar (rund 4,9 Mrd Euro) wollen die Amerikaner den dänischen Hersteller von Lebensmittelzusatzstoffen, Danisco, kaufen.

Das teilte DuPont in Wilmington mit. In der Summe sei die Übernahme von Schulden von Danisco in Höhe von 500 Millionen Dollar enthalten. Den Danisco-Anteilseignern werden 665 dänische Kronen je Aktie geboten. Die Spitze des dänischen Unternehmens unterstütze die Offerte. Der US-Konzern will drei Milliarden Dollar des Kaufpreises aus bestehenden Mitteln finanzieren - den Rest will das Unternehmen mit neuen Krediten stemmen. Im laufenden Jahr werde die Übernahme den Gewinn zunächst drücken, ab dem kommenden Jahr solle der Zukauf unter dem Strich profitabel sein.

DuPont-Chefin Ellen Kullman teilte mit, Danisco sei ein langjähriger erfolgreicher Partner des US-Chemiegiganten und setze nachweislich auf nachhaltiges Wachstum. Der dänische Konzern mit seinen biotechnischen Fähigkeiten, seiner Forschungsabteilung und seinen speziellen Lebensmittelzutaten sei wirtschaftlich attraktiv. Danisco biete für die Lebensmittel- und Biowissenschaftssparte von DuPont «klare Synergien».